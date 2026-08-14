Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Giresun ve çevresinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışlar, bölgede büyük bir sel felaketine yol açtı. Özellikle Espiye, Yağlıdere, Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili olan yağışlar nedeniyle dereler taştı, su seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaştı ve çok sayıda yerleşim yerini su bastı.

BÖLGEDE SEFERBERLİK HAKİM

Yağışların sabaha karşı etkisini kaybetmesiyle sular çekilmeye başlarken, bölgede bir yandan hasar tespit çalışmaları yürütülüyor, diğer yandan kayıpları arama seferberliği sürdürülüyor.

KEŞAP'TA 2 KİŞİ KAYBOLDU

Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp ihbarında bulunuldu. Alınan başvuru üzerine AFAD, AKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de desteğiyle Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlattı.

ANNE VE İKİ KIZI DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bölgedeki sel felaketinin acı bilançosu önceki gün Görele ilçesinden gelmişti. Sel sularına kapılan anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetmişti. Akıntıya kapılan baba Mehmet Kırca ise çevredeki köylülerin yoğun çabasıyla son anda kurtarılmıştı.