Okan Buruk'tan Çorum FK maçı öncesi flaş toplantı

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Arca Çorum FK'yı konuk edecek. Üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kritik mücadele öncesinde öğrencileriyle bir araya gelerek takıma motivasyon yükledi. RAMS Park'ta taraftarının karşısına çıkacak Galatasaray için sezonun ilk maçı büyük önem taşıyor.

Transfer döneminde yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda taraftarların yeni transfer beklentisi sürerken, Buruk'un oyuncularından bu gündemi tamamen geride bırakmalarını istediği belirtildi.

"BİZİM İŞİMİZ SAHADA KONUŞMAK"

Takımına yeni sezon hedeflerini anlatan Okan Buruk, transfer gündeminin ve dışarıdaki tartışmaların oyuncuların konsantrasyonunu etkilememesi gerektiğini vurguladı. Buruk, "Bizim işimiz sahada konuşmak. Transfer gündemi, taraftarın beklentileri ve dışarıdaki yorumlar bizim kontrolümüzde değil. Biz sahaya çıktığımızda sadece Galatasaray formasını ve önümüzdeki maçı düşünmeliyiz." ifadelerini kullanarak oyuncularından tamamen Çorum FK karşılaşmasına odaklanmalarını istedi.

"5. ŞAMPİYONLUK İÇİN İLK ADIM"

Üst üste 5. şampiyonluk hedefinin önemine dikkat çeken deneyimli teknik adam, sezonun ilk karşılaşmasının psikolojik açıdan da büyük önem taşıdığını belirtti. Buruk, "Geçen sezon yaptıklarımız artık geride kaldı. Yeni bir sezon ve yeni bir hedef var. Beşinci şampiyonluk için ilk adımı atacağız. Bunun için de ilk maçtan itibaren ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu göstermeliyiz." dedi. Okan Buruk, oyuncularından mücadele boyunca yüksek konsantrasyonla sahada kalmalarını istedi.

"TARAFTARIMIZA MESAJ VERMELİYİZ"

Çorum FK'nın Süper Lig'deki ilk maçına çıkacağını hatırlatan Buruk, rakibin yüksek motivasyonla sahaya çıkacağına dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, "Rakibimiz Süper Lig'e yeni çıktı ve büyük bir motivasyonla gelecek. Bizim de aynı ciddiyetle sahada olmamız gerekiyor. Taraftarımızın önünde oynuyoruz. Onlara sezonun ilk maçından itibaren şampiyonluk inancımızı göstermeliyiz." ifadelerini kullandı. Buruk, takımından ilk düdükle birlikte oyunun kontrolünü eline almasını istedi.

HEDEF TARİHE GEÇMEK

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında üst üste 4 şampiyonluk yaşarken, yeni sezonda bu seriyi 5'e çıkararak tarihe geçmeyi hedefliyor. Galatasaray, 1996-2000 yılları arasında Fatih Terim yönetiminde üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar, 2022-2026 döneminde aynı başarıyı Okan Buruk yönetiminde tekrarladı. Galatasaray'ın yeni sezondaki hedefi ise şampiyonluk serisini 5'e çıkarmak.

"HİKAYEYİ BİZ YAZACAĞIZ"

Okan Buruk, toplantının sonunda oyuncularına yeni sezon için bir mesaj daha verdi. "Bu sezonun hikayesini ilk maçtan itibaren biz yazacağız. Başlangıcı güçlü yaparsak gerisi gelecektir." diyen Buruk, takımından Çorum FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almasını istedi.