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Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler! Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı

Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler! Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
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Fulham, Malaga ile oynadığı hazırlık maçında 92. dakikada verilen penaltıya tepki gösterdi. Maç 2-2'ye geldikten sonra penaltı atışlarına geçilmesi halinde dönüş uçağını kaçıracak olan İngiliz ekibi sahadan ayrıldı. Malaga ise boş kaleye penaltı atarak Costa del Sol Kupası'nı kazandı.

Fulham ile Malaga arasında oynanan hazırlık karşılaşmasının 92. dakikasında İspanyol ekibi lehine penaltı kararı çıktı. Karar Fulham cephesinin sert tepkisine neden oldu. Hakeme yönelik protestoda bulunan Fulham Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa kırmızı kart gördü. Malaga, penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi.

FULHAM SAHADAN ÇEKİLDİ

Beraberliğin ardından karşılaşmanın penaltı atışlarına gitmesi gündeme gelirken Fulham sahadan ayrıldı. Fulham'ın penaltı atışlarında yer almaması üzerine sahada oldukça sıra dışı görüntüler ortaya çıktı.

BOŞ KALEYE PENALTIYI ATIP KUTLADILAR

Sahada yalnız kalan Malaga futbolcusu, boş kaleye penaltı vuruşunu kullandı. Top ağlara gittikten sonra Malaga oyuncuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Malaga böylece penaltı atışlarına gerek kalmadan Costa del Sol Kupası'nın şampiyonu oldu.

"UÇAKLARI KAÇACAKTI"

Yaşananların ardından Fulham'ın neden sahayı terk ettiği de açıklandı. Yetkililer, penaltı atışlarının karşılaşma için yapılan sözleşmede yer almadığını belirtti. Ayrıca penaltıların oynanması halinde Fulham kafilesinin dönüş uçağını kaçıracağı ifade edildi.

İSPANYOL BASININDAN ARBELOA'YA SERT TEPKİ

Alvaro Arbeloa'nın karşılaşma bitmeden oyuncularını sahadan çekmesi İspanyol basınının da tepkisini çekti. "Foot Mercato"ya göre tribünlerden "Arbeloa nerede? Arbeloa nerede?" tezahüratları yükseldi. "AS" gazetesi yaşananları "tam bir fiyasko" olarak nitelendirirken, "Marca" ise olayı "hakaret" ve "üzücü bir saygısızlık" ifadeleriyle değerlendirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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