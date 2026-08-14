Haberler

Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Chiba eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Meteoroloji Ajansı, 12 saatte 348 milimetre yağışla rekor kırıldığını ve bunun eyaletin ağustos ortalamasının yaklaşık 3 katı olduğunu açıkladı.

Japonya'nın Chiba eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.  Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Chiba eyaletinde 12 saat içinde 348 milimetre ile rekor seviyede yağış kaydedildiğini ve bu miktarın eyaletin ağustos ayı ortalamasının yaklaşık 3 katı olduğunu duyurdu. Chiba eyaleti yetkilileri; Chiba, Kashiwa, Ichikawa, Sakura ve Yachiyo kentlerinde meydana gelen olaylarda toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise hafif yaralandığını bildirdi.

YETKİLİLER, HALKI TEDBİRLİ OLMASI KONUSUNDA UYARDI

Şiddetli yağış ve toprak kayması riskine karşı bölgede verilen en yüksek seviyedeki acil durum uyarısı bu sabah itibarıyla alt seviyelere düşürülürken, olası yeni yağışlara karşı halkın tedbirli olması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı

24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı
Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta

Tarık'ın hayranları şokta!

Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı

Antrenman saatini duyunca verdiği cevap olay oldu