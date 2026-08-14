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Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle! Oğlu Ender için bakın ne yazdı

Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle! Oğlu Ender için bakın ne yazdı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, oğlu Ender Ridley’nin Lego parçalarıyla yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sanatçının oğluna Türkçe “Yetenekli bir Lego ressamı” notunu düşmesi dikkat çekti.

Türk senarist Alev Aydın ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Ender Ridley ile ilgili paylaşımlar yapan Halsey, bu kez Türkçe notuyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı, Ender'in Lego parçalarıyla hazırladığı çalışmayı takipçileriyle paylaştı. Oğlunun ortaya çıkardığı çalışmayı beğenen Halsey, fotoğrafın üzerine “Yetenekli bir Lego ressamı” ifadesini yazdı.

TÜRKÇE PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'ye ve Türk kültürüne olan ilgisini daha önce de dile getiren Halsey, sosyal medya paylaşımlarında Türkçe ifadeler kullanmasıyla biliniyor. Daha önce oğlu Ender'in fotoğraflarına “Nazar değmesin” ve “Sevgi paylaştıkça artar” gibi Türkçe notlar da düşmüştü. Halsey'nin son paylaşımı da Türk takipçilerinin ilgisini çekti. 

Kaynak: Haberler.com
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