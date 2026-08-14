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Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı Haber Videosunu İzle
Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, yolda ilerlediği sırada kendisini bekleyen taraftarlarını fark edince aracını durdurdu. Genç yıldız, aracından inerek taraftarların yanına gitti ve fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Arda Güler, aracıyla yoluna devam ettiği sırada kendisini görmek isteyen taraftarları fark etti. Milli futbolcu bunun üzerine aracını durdurdu ve taraftarların bulunduğu noktaya giderek onlarla yakından ilgilendi.

FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Arda Güler, yanına gelen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Genç futbolcunun yolculuğunu yarıda keserek kendisini bekleyen taraftarların yanına gitmesi dikkat çekti.

Video: iHQGuler

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