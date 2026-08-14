24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı

‘Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı Fatih karakteriyle tanınan Doğukan Güngör, yeni projesi öncesinde adeta yeni bir görünüme kavuştu. Oyuncunun son aylardaki fiziksel değişimi, sosyal medyada da yakından takip ediliyor.

Güngör, bedelli askerlik için gittiği süreçte 24 gün içerisinde 9 kilo verdi. Terhisinin ardından daha fit haliyle objektiflere yansıyan oyuncu, görünümündeki değişikliği saç ve sakal stiline de yansıttı.

Ünlü oyuncunun değişimi askerlik sonrasında da devam etti. Düzenli spor yapan Güngör, bu kez ayna karşısında çektiği fotoğrafla geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Karın kaslarının belirginleştiği görülen oyuncunun paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Daha önce kilosu üzerinden yapılan yorumlarla gündeme gelen Güngör, bu kez fit görüntüsüyle takipçilerinin karşısına çıktı.

YENI ROLÜ İÇİN HAZIRLANIYOR

Doğukan Güngör, ‘Haysiyet’ dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesi öncesinde geçirdiği fiziksel değişimle dikkat çeken oyuncu, fit görüntüsüyle de adından söz ettiriyor.

Kaynak: Haberler.com