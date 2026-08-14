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Lukaku Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Lukaku Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı Haber Videosunu İzle
Lukaku Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. 33 yaşındaki yıldız golcünün antrenmandaki iri ve kaslı fiziği dikkat çekerken, taraftarlar Belçikalı futbolcu için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü santrfor Romelu Lukaku, yeni takımıyla çalışmalarına başladı. Belçikalı yıldız, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıkarak teknik heyetin verdiği program doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirdi.

LUKAKU'NUN FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Antrenmandan gelen görüntülerde Lukaku'nun güçlü fiziği öne çıktı. İri ve kaslı görüntüsüyle dikkat çeken tecrübeli santrfor için taraftarlardan da esprili yorumlar geldi. Lukaku'nun fiziğini gören bazı Fenerbahçeli taraftarlar, "Şu fiziğe bak, Allah stoperlere merhamet etsin; Lukaku etmez" yorumunu yaptı.

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