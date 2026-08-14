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Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu

Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun sarı-lacivertli takımdaki forma numarası belli oldu. Belçikalı yıldız, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için düzenlenen imza töreninde yıldız futbolcunun forma numarası da ortaya çıktı.

GOLLERİNİ 9 NUMARALI FORMAYLA ARAYACAK

İmza töreninde Lukaku'nun isminin yazılı olduğu 9 numaralı Fenerbahçe forması sergilendi. Böylece Belçikalı santrforun sarı-lacivertli takımdaki forma numarası da kesinleşmiş oldu. Fenerbahçe'nin hücum hattındaki yeni yıldızı Lukaku, sarı-lacivertli kariyerinde 9 numaralı formayla sahaya çıkacak.

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