8,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Demet Evgar, geçtiğimiz mart ayında 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde 8,5 aylık hamile olan Evgar, doğumuna günler kala tatilin tadını çıkartıyor.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Kızına Mavi adını verecek olan Evgar, 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık büyüyen karnıyla verdiği pozları paylaşıyor. Güzel oyuncu son olarak siyah mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Peş peşe mayolu pozlarını paylaşan oyuncu, "Güneş, ben, Mavi" notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM GELDİ

42 yaşındaki oyuncunun mayolu paylaşımına Can Bonomo, Burçin Terzioğlu, Müge Boz, Deniz Çakır, Aslıhan Gürbüz ve Mina Tugay gibi isimlerden yorum gelirken binlerce de beğeni aldı.