7 yıllık evliliğindeki krizleri anlatan Eylül Öztürk, boşanma iddiasını yalanladı: Kurtarmaya çalışıyoruz

7 yıl önce Kenan Barış Özkan ile nikah masasına oturan fenomen ve oyuncu Eylül Öztürk, bir süredir sosyal medya hesabından eşiyle ilgili sorunları anlatmaya başladı. Evliliklerinde bir kriz yaşayan çiftin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla tatil yapan çiftten Eylül Öztürk sessizliğini bozdu.

EŞİYLE YAŞADIĞI SORUNLARI ANLATTI

Instagram hesabından tatilden kareleri paylaşan Eylül Öztürk, bir takipçisinin "Kenan yok mu?" sorusu üzerine "Var ama her zamanki gibi yok. Şaşırdık mı? Neyse en azından elimden geleni yapmadı demem. Fazlasıyla yaptım çünkü" dedi. Öztürk daha sonra "Kenan yokken ne yapıyor?" sorusuna da "Bilmiyorum ama bizimle değil. Nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşı var yanında. Neyse kızlar boşverin her şey olacağına varır, ben nerelerden sağ çıkmadım. Bunu da atlatacağım. Eskisinden çok çok daha iyi olacağım. Kendime de çocuklarımıza da sözüm olsun" yanıtını verdi.

BOŞANMA İDDİASINA CEVAP

Ünlü isim, haklarında çıkan boşanma haberlerine de sessiz kalmadı. Evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğrulayan Eylül Öztürk, "Biz 7 yıldır evliyiz hatta 8 olacak. Çocuklar olduktan sonra dengelerimiz değişti ve bu her evlilikte olurmuş. Biz bu dengeleri oturtmaya çalışıyoruz ama başaracağız yoksa boşanmak en kolayı. Profesyonel destek de alıyoruz. Ben atlatabileceğimizi düşünüyorum ve bunun için çabalıyorum. Eşimi, çocuklarımı ve ailemi çok seviyorum. Elimden geleni de yapacağım lütfen kalp kırmayın böyle yazıp. Ben de hatalıyım bu konuyu buraya taşıdım ama artık çok dolmuştum ve paylaşacak birini aradım. İyi ki de yapmışım çok güzel motivasyon mesajları aldım" dedi.