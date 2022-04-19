5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bir ay önce Levent Babataş ile evlenen ve annelik heyecanı yaşayan 5 aylık hamile Demet Evgar, sosyal medya hesabından ayna karşısında karnını göstererek pozlar verdi. Bebeğine Mavi adını verecek olan oyuncunun karnı da iyice belirginleşti.
Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Demet Evgar, bir ay önce sade bir nikah töreniyle uzun yıllardır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş'la evlendi. 5 aylık hamile olan oyuncu, belirginleşen göbeğiyle ayna karşısında poz verdi.
BELİRGİNLEŞEN GÖBEĞİYLE POZLAR VERDİ
Kız bebek bekleyen ve isim olarak da Mavi koymaya karar veren oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan peş peşe göbeğini göstererek pozlar verdi. Fotoğrafları çekerek oldukça mutlu görünen 5 aylık hamile Evgar'ın karnını da belirginleşti.