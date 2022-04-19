5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozlarını paylaştı

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Demet Evgar, bir ay önce sade bir nikah töreniyle uzun yıllardır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş'la evlendi. 5 aylık hamile olan oyuncu, belirginleşen göbeğiyle ayna karşısında poz verdi.

BELİRGİNLEŞEN GÖBEĞİYLE POZLAR VERDİ

Kız bebek bekleyen ve isim olarak da Mavi koymaya karar veren oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan peş peşe göbeğini göstererek pozlar verdi. Fotoğrafları çekerek oldukça mutlu görünen 5 aylık hamile Evgar'ın karnını da belirginleşti.

İşte bebek heyecanı yaşayan Demet Evgar'ın hamilelik pozları...