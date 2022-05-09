Sahne performanslarına bir yenisini daha ekleyen Hande Yener, sandalye üzerinde dans etti

Türk müziğinin güçlü seslerinden Hande Yener, önceki akşam Hatay'da konser verdi. Siyah mayosunu kırmızı külotlu çorapla kombinleyen şarkıcı, dansçılarıyla yaptığı şovla tüm dikkatleri üzerine çekti.

SANDALYE ÜZERİNDE DANS ETTİ

Sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan 49 yaşındaki Hande Yener, fiziğiyle göz kamaştırırken bir de dans performansı sergiledi. Sahne şovlarıyla konuşulan Yener, son konserinde dansçılarıyla birlikte sandalye üzerinde dans etti. Yener'in performansı hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.

SAHNE KIYAFETLERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Son zamanlarda Gülşen, Hadise ve Aleyna Tilki gibi isimlerin yanı sıra Hande Yener de sahnelerinde tercih ettiği kıyafetlerle konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Yener, konserinde tercih ettiği kıyafetleri de hayranlarıyla sık sık paylaşıyor.