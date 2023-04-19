3 yaşındaki kızı kanser tedavisi gören Gamze Erçel hastane videosunu paylaştı: Ah anneciğim neler yaşadık bir bilseler

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla paylaşımlar yapan Erçel, bir takipçisinden gelen yoruma sinirlendi. Kızıyla hastane koridorunda çektirdiği bir videoyu yayınlayan Erçel, "Ah anneciğim ah... Biz neler yaşadık bir bilseler" notunu düştü.

Hande Erçel in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Aylin Mavi adında bir kızı oldu. Sempatik halleriyle sık sık gündeme gelen minik Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Sosyal medya hesabından kızının sesinin duyulduğu bir video yayınlayan Gamze Erçel, bir takipçisinin yorumuna tepki gösterdi.

"BİR ANNEYE PSİKOLOJİK İSTİSMAR YAPMANIZ HİÇ DOĞRU DEĞİL"

Bir kullanıcı, kızıyla hayvanat bahçesinde çekilen videosunu yayınlayan Gamze Erçel'e yorum yaparak "Psikolojik bir çocuk istismarı, aktif bir şekilde dinlenmeyen bir çocuk, dinlemeyi ve sevgiyi göstermekten uzak bir an, kendi merkezinde kaybolmuş bir anne" dedi. Gelen yoruma sinirlenen Erçel ise "Ben o an Caner'in beni çektiğinin farkında değilim. Sizin gördüğünüz sadece 10 saniye. Ondan önce domuzcuklara gitmeyi ben önerdim. Yanımızda Bedirhan ve babası da var. Ben onlarla konuştuğunu sanırken benim ineği beslediğimi görünce bana dönüp "Artık onu besleme" diyor. Sadece videonun bu kısmını görüp böyle bir yorum yapmanız, sizin bir anneye psikolojik bir istismar yapmanız hiç doğru değil" cevabını verdi.

KIZIYLA HASTANE VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Kızının tedavi sürecini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Gamze Erçel, sosyal medya hesabından da nadir paylaşımlar yapıyor. Kızıyla hastanede çekilen bir videosunu paylaşan ünlü isim, "Ah anneciğim ah... Biz neler yaşadık bir bilseler" notunu düştü.