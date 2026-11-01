Antalya Kepez'de kiracı olunan ev kül oldu, anne uyuyan çocuğunu alevlerden kurtardı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ailenin kiracı olarak kaldığı ev, çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında evde uyuyan çocuğunu da alarak dışarak çıkan anne, canlarını son anda kurtardı.

Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi 4409 Sokak'ta önceki gün, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın anında evde bulunan anne ve 2 çocuk panikle dışarı çıkarken, kısa sürede büyüyerek evi saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Gecekonduda kiracı olarak yaşayan ailenin küçük kızı ve ağabeyi alevler içindeki evin yanışını ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Küçük kızı annesi teselli etmeye çalışırken, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

"Kızım odada uyuyordu"

Yabancı uyruklu aile ise aynı mahallede ikamet eden bir yakınlarına sığındı. Yangından geriye kalan ve alevlerin küle çevirdiği enkazı inceleyen Ali Cüneydi, yangının başladığı anda oda içerisinde kızının uyuduğunu belirterek, "Eşim, çocuklarım, annem ve babamla birlikte oturuyorduk evde. Herkes evin bahçesindeydi, bir tane küçük kızım içerde yatıyordu. Yangın çıkınca eşim eve giriyor. Alevi görünce çocuğu çıkartıyor. Beni aradı, elektrik sayacından şalteri kapatmasını söyledim. Çocuğu çıkardıktan sonra ateşi söndürmek için eve girmeye çalışmış. Elinden geleni yapmış ama söndürememiş. Canlarını kurtarmak için dışarı çıkmışlar. Allah'a şükür canlarını kurtarmışlar" dedi.

"Alevler evi yedi gitti"

Tüm eşyalarının yandığını ve geriye bir şey kalmadığını belirten Cüneydi, "Olan eve oldu, alev bütün evi yedi gitti, ev tamamen kül oldu. Evde her şeyimiz vardı, bir eksiğimiz yoktu. Çatı ahşap olduğu için alevler bir anda tutuşturmuş. Şu an kalacak bir ev bulamadık, sağdan soldan komşulardan soruyoruz. İnşallah buluruz. Bütün eşyalar yandı, birazda birikmiş 260 bin TL civarında paramız vardı hepsi yandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı