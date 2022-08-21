3 gün 3 gece sürüyor! İşte Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk kareler

18 yıl sonra aşklarına yeniden şans veren ve geçtiğimiz ay sade bir nikahla dünya evine giren Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti rüya gibi bir düğün yaptı. Herkesin merak ettiği masalsı düğünün havadan çekilmiş ilk görüntüleri geldi.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2004'te yollarını ayıran çift 18 yıl sonra tekrar bir araya gelmişlerdi. Ünlü çift geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde sessiz sedasız nikah masasına oturarak herkesi şaşırtmıştı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 3 gün 3 gece sürecek düğünleri ise Ben Affleck'in Amerika Georgia'daki evinde başladı. Dünyanın konuştuğu düğünden kareleri ise magazin sayfası TMZ havadan görüntüledi. Ralph Lauren tasarımı gelinlik giydiği söylenen JLO gelinlik içinde adeta kuğu gibi.

İşte rüya düğünden ilk kareler;