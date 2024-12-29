2024'ün en çok konuşulan magazin olayları! Yıla davalar ve ölümler damga vurdu

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2024 yılında en çok konuşulan 10 magazin olayını listeledi. Listeye göre, yıla davalar ve ölümler damga vurdu.

POLATLAR LİSTEDE

Listenin zirvesinde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarından 5 Kasım 2023'te tutuklanan Dilan Polat'ın 19 Ağustos'ta, Engin Polat'ın ise 4 Eylül'de tahliye edilmesi yer aldı. Geçtiğimiz yıl tutuklanmalarıyla gündemde geniş yer tutan çift, bu yıl ise tahliye edilmeleriyle 2024'ün en çok konuşulan magazin olayı oldu. Yıl boyunca 43 bin 80 habere konu olan Polatlar, 99 milyon 9 bin 736 okunma sayısına ulaştı.

ORTAÇ VE ERBİL'E YASA DIŞI BAHSE TEŞVİKTEN GÖZALTI

2024'ün en çok konuşulan magazin olaylarından ikincisi şarkıcı Serdar Ortaç ile şovmen Mehmet Ali Erbil'in "Yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınması oldu. 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ünlü isimlere ev hapsi cezası verildi. İtiraz üzerine daha sonra bu ceza da kaldırıldı. Ortaç ve Erbil, yıl boyunca 14 bin 967 habere konu olurken 51 milyon 552 bin 79 okunma aldı.

NİHAL CANDAN ÜÇÜNCÜ SIRADA

"Dolandırıcılık" ve "Suç örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan, kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Candan'ın, 5.5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya olarak bilinen yemek yememe rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmesi yılın en çok konuşulan üçüncü magazin olayı oldu. 37 kiloya kadar düştüğü iddia edilen Candan'ın cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu kuaförde alması tepki çekmişti. Yıl boyunca 12 bin 654 habere konu olan Nihal Candan'ın tahliyesi, 61 milyon 817 bin 87 okunma sayısına ulaştı.

SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR

Yıla bomba gibi düşen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in ilişkisi listede dördüncü sırada yer aldı. Sarıkaya ile Demir hakkında yılın son ayında ayrılık iddiaları ortaya çıktı. 11 bin 56 habere konu olan ünlü çift, yıl boyunca 56 milyon 516 bin 951 okunma aldı.

SETTAR TANROÖĞEN SEVENLERİNİ KORKUTTU

Ekranların reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde "Abdullah" karakterine hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesi sevenlerini korkuttu. Hastalığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen, tedavilerinin akabinde sağlığına kavuştu. Yılın en çok konuşulan magazin olaylarında beşinci sırada yer alan Tanrıöğen, 6 bin 316 habere konu olarak 15 milyon 753 bin 435 okunma sayısına ulaştı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM ARAMIZDAN AYRILDI

2024 yılında çok sayıda ünlü isim hayatını kaybetti. ABD'de 1 Eylül'de 69 yaşında hayatını kaybeden ve ülkede "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçen Ahu Tuğba'nın ölümü, listenin altıncı sırasında yer aldı. Bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden Tuğba'nın cenazesi otopsinin ardından Türkiye'ye getirilerek defnedilmişti. 6 bin 33 habere konu olan Ahu Tuğba'nın ölümü, yıl boyu 20 milyon 730 bin 245 okunma aldı.

2014 yılında beyin kanaması geçiren Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan Kenan Işık'ın ölümü 5 bin 956 habere konu olurken 13 milyon 140 bin 921 okunma sayısına ulaştı.

"Avrupa Yakası" ve "Seksenler" dizileriyle ünlenen 51 yaşındaki Vural Çelik'in ani ölümü, en çok konuşulan magazin olayları listesinde sekizinci sırada yer aldı. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Vural Çelik'in hayatını kaybetmesi 5 bin 401 habere konu olurken 19 milyon 672 bin 763 okunma aldı.

KALBEN DOKUZUNCU SIRADA

Şarkıcı Kalben'in İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınması listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcının, yurt dışında uyuşturucu kullanırken arkadaşı tarafından gizlice çekilmiş videosunun İstanbul Emniyeti'ne gönderilerek ihbar edildiği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınmasıyla yıl boyunca 5 bin 80 habere konu olan Kalben toplamda 19 milyon 672 bin 763 okunma aldı.

YILIN DÜĞÜNÜ SON SIRADA

Yapımcı ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın bir süredir birliktelik yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile evliliği listenin son sırasında yer aldı. Esma Sultan Yalısı'na sürat teknesiyle gelen çiftin dillere destan düğününün son sırada yer alması dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın evliliği yıl boyunca 4 bin 852 haber ekonu olurken 15 milyon 729 bin 96 okunma sayısına ulaştı.