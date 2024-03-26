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10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim'den ilk sözler

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Seçil Erzan davasıyla gündem olan ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bugün gerçekleşen boşanma davasının ardından sessizliğini bozdu.

Buse Terim'in "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıldır süren evliliği tek celsede sona erdi. Boşanma haberiyle magazin gündemine damga vuran Buse Terim'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

"KIZLARIMIZ DAİMA ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Terim, "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim'den ilk sözler

SEÇİL ERZAN DAVASINDA İFADE VERMİŞLERDİ

Öte yandan; Terim ile Bahçekapılı'nın adı son olarak Seçil Erzan davasında geçmişti. Müşteki Buse Terim vadeli hesabında bulunan 190 bin doları sanık Erzan'a verdiğini söylemiş, Volkan Bahçekapılı da "190 bin doları tek seferde verdim. Seçil Erzan şube müdürü olmasaydı, sokaktan geçen biri olsaydı bu parayı vermezdim. Şikayetçiyim" diye ifade vermişti.

10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim'den ilk sözler

10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim'den ilk sözler

10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim'den ilk sözler

Haberler.com / Ayça Elal - Magazin

Volkan Bahçekapılı Buse Terim Ünlüler Magazin Haberler

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