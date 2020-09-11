LG HABERLERİ

Lg 10.7.2020

Volvo Cars Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı (CPO) Martina Buchhauser, "Hammaddelerimiz için etik bir tedarik zincirine bağlıyız ve Circulor ile ortaklığımız bu konuda önemli bir role sahip" dedi. "Circulor'un gelişimini destekleyerek operasyonlarımızda blockchain teknolojisinin kullanımını artırabilir ve daha sürdürülebilir bir iş modeline katkıda bulunabiliriz." Volvo Cars, tedarik zincirine blockchain teknolojisi uygulayarak pillerinde kullanılan kobaltın küresel izlenebilirliğini sağlayan ilk otomobil üreticisiydi. Circulor tarafından geliştirilen teknoloji, Volvo Cars'ın pil tedarikçileri CATL ve LG Chem ile birlikte uygulanıyor.