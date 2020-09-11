LG HABERLERİ

Lg 11.9.2020
LG, daha konforlu bir evden eğitim dönemi sağlıyor
LG, televizyondan monitöre ve yaz sıcaklarının devam ettiği bu günlerde serinlemeye yardımcı olan klimaya kadar farklı kategorideki ürünleri ile çocukların konforlu bir eğitim dönemi geçirmelerine destek oluyor.
Lg 11.9.2020
Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı: 2 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, yolcu konumunda bulunan bir genç ise olay yerinden kaçtıktan sonra hastaneye gitti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza gece saatlerinde, Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Engin E. idaresindeki 67 LG 165 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkan Tuncay Y.
Lg 10.9.2020
LG'den Mikro LED ile ekran teknolojisinde yeni dönem
LG Electronics'in (LG) yeni Mikro LED ekran çözümü LG MAGNIT, tescilli Black Coating görüntüleme teknolojisiyle ve akıllı blok montaj tasarımı ile iyi bir görüntü kalitesi ve dayanıklılık sunuyor.
Lg 9.9.2020
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı İncesu Kavak Mahallesinde Cafer Ç.
Lg 9.9.2020
LG'den "LG Velvet" ödüllü yarışma
LG, 8-21 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Velvet Quiz yarışmasıyla bir kişiyi LG Velvet ve bir kişiyi de LG PL2 Bluetooth hoparlör sahibi yapıyor.
Lg 7.9.2020
LG, Türkiye'nin en afacan çocuğunu arıyor
30 Eylül'e dek, çocuğunun en afacan ve en pasaklı haliyle fotoğrafını ya da videosunu çekerek #cocukolmak ve #LGcamasirmakinesi etiketleriyle Instagram hesaplarından paylaşanlar, LG çamaşır makinesi kazanma şansına sahip olacak.
Lg 4.9.2020
LG 8K TV'ler, gelişmiş oyun özellikleri sunuyor
8K tam bant genişlik desteği sağlayabilen LG 8K OLED TV, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara, kaliteli bir oyun deneyimi sunacak.
Lg 29.7.2020
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi Ergenekon Sokak'ta meydana geldi. Murat Çınar yönetimindeki 38 LG 873 plakalı otomobil, önüne çıkan yayaya çarpmamak için fren yapınca, arkasından gelen Cuma Kul idaresindeki 23 AJ 056 plakalı otomobil çarptı.
Lg 28.7.2020
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Alınan bilgiye göre, Cuma K.
Lg 26.7.2020
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Anibal kavşağında 41 T 3088 plakalı ticari taksi, 41 LG 823 ve 14 AR 425 plakalı otomobiller ile 41 P 2577 plakalı minibüs çarpıştı.
Lg 23.7.2020
Malkara'da buğday yüklü kamyonla hafif ticari araç çarpıştı
Süleymanpaşa ilçesinden yüklediği buğdayı Balıkesir'e götüren M.K. yönetimindeki kamyon ile aynı istikametteki B.Ş'nin kullandığı 59 LG 373 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Lg 19.7.2020
Son dakika haber | Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti
İlçede 43 LG 339 plakalı otomobilin çapraz ateşe tutulması sonucu ağır yaralanan Hamide Yiğiter (19), tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gün sonra öldü.
Lg 10.7.2020
Volvo Cars blockchain teknoloji şirketi Circulor'a yatırım yaptı
Volvo Cars Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı (CPO) Martina Buchhauser, "Hammaddelerimiz için etik bir tedarik zincirine bağlıyız ve Circulor ile ortaklığımız bu konuda önemli bir role sahip" dedi. "Circulor'un gelişimini destekleyerek operasyonlarımızda blockchain teknolojisinin kullanımını artırabilir ve daha sürdürülebilir bir iş modeline katkıda bulunabiliriz." Volvo Cars, tedarik zincirine blockchain teknolojisi uygulayarak pillerinde kullanılan kobaltın küresel izlenebilirliğini sağlayan ilk otomobil üreticisiydi. Circulor tarafından geliştirilen teknoloji, Volvo Cars'ın pil tedarikçileri CATL ve LG Chem ile birlikte uygulanıyor.
Lg 8.7.2020
Hindistan'da sanayi tesisindeki gaz sızıntısı nedeniyle Üst Yönetici gözaltına alındı
YENİ Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde polis, mayısta bir sanayi tesisinden kimyasal gaz sızması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği hadiseyle ilgili "LG Polymers" isimli şirketin Üst Yöneticisi (CEO) dahil olmak üzere 12 kişiyi "ihmal sebebiyle" gözaltına aldı.
Lg 24.6.2020
Patlayan lastiğini kontrol ettiği sırada alev alan tırın sürücüsü yaralandı
Alınan bilgiye göre, O.
Lg 22.6.2020
Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı
Dün Gediz-Uşak kara yolu Yenikent kavşağında 43 LG 339 plakalı otomobili çapraz ateşe tutarak sürücü İsmail Yiğiter'i öldürdükleri, kızı Hamide ile eşi Hatice Yiğitier'i yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan İrfan M, Ramazan M, Erdoğan M, Regaip G.
Lg 21.6.2020
Kütahya'da çapraz ateş açılan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı ağır yaralandı
İsmail Yiğiter'in kullandığı ve içinde eşi Hatice ve kızı Hamide Yiğiter'in bulunduğu 43 LG 339 plakalı otomobile, Gediz-Uşak kara yolu Yenikent Kavşağı'nda 5 kişi tarafından silahlarla çapraz ateş açıldı.
Lg 14.6.2020
Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İbrahim Erden (23) idaresindeki 03 LG 053 plakalı otomobil, Akören beldesi yakınlarına sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.