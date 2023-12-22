LG, yeni OLED ekranlı oyuncu monitörleri duyurdu. Şirket, 2024'e yeni cihazlar ile girmek istiyor ve yüksek hızlı UltraGear serisine yeni modeller getiriyor. Bunlardan en dikkat çekenler ise 32GS95UE ve 39GS95QE. İşte detaylar…

LG UltraGear 2024 oyuncu monitörleri neler sunacak?

Farklı modlar, yüksek tazeleme ve çözünürlük arasında geçiş!

LG'nin 32 inçlik monitörü, oyuncuların kullanım durumlarına göre ekran çıktısını önemli ölçüde değiştirmesine olanak tanıyan, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü mod sunan ilk monitör olacak.

E-spor veya yüksek yenileme hızı gerektiren oyun senaryolarında 480Hz gibi inanılmaz bir yenileme hızına geçebiliyor, medya tüketimi sırasında ise 240Hz yenileme hızıyla birlikte 4K çözünürlüğe geçiş yapılabilecek. Amaç, oyunculara her kullanım durumuna hitap eden bir platform sağlamak.

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Bu özelliğin yanı sıra 32GS95UE, OLED ekranın titreşimli film ögesi aracılığıyla doğrudan ses üretme mekanizması olan sektörün ilk Pixel Sound Teknolojisini de barındırıyor. Bu, geleneksel monitör hoparlörleriyle karşılaştırıldığında kullanıcıya çok daha odaklı bir ses çıkışı sağlayacak.

Diğer monitör hoparlörlerine göre çok daha odaklı ve sürükleyici bir ses deneyimi bekliyoruz. Diğer UltraGear modeller ise CES 2024'te, WQHD (3440×1440) çözünürlüğe sahip 39 inçlik kavisli monitör 39GS95QE gibi diğer modeller de tanıtılacak.

LG ayrıca iki adet 45 inç kavisli OLED monitör (45GS95QE, 45GS96QB) ve 27 inç OLED tasarım (27GS95QE) sunuyor. LG'nin yeni oyuncu monitörleri, yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlük ve yenilikçi teknolojilerle donatılan bu özellikleri hep beraber göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni oyuncu monitörleri beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca ShiftDelete Youtube kanalını takip edebilirsiniz.