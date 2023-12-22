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LG, 2023'te altı yeni OLED oyun monitörünü piyasaya sürecek

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LG Electronics, önümüzdeki yıl altı yeni OLED oyun monitörünü piyasaya süreceğini duyurdu. Yeni monitörler, tatmin edici görsel ve işitsel performans sunacak.

Bir basın bülteninde LG, önümüzdeki yıl altı yeni OLED oyun monitörünü piyasaya süreceğini duyurdu. LG Electronics Business Solutions Company'nin başkan yardımcısı ve BT iş birimi başkanı YS Lee, yaptığı açıklamada yeni monitörlerinin "son derece tatmin edici bir görsel ve işitsel performans sunacağını" söyledi.

LG'den dünyanın ilk çift Hz'li 4K oyun monitörü

Duyurulan altı yeni modelden belki de en dikkate değer olanı, LG'nin "dünyanın ilk Çift Hz'li 4K OLED Oyun Monitörü" olarak adlandırdığı model. 32 inç OLED oyun monitörü olan 32GS95UE, oyuncuların 240 Hz'de 4K (3.840 x 2.160) ve 480 Hz'de Full-HD (1.920 x 1.080) arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak.

Bu özellik, hızlı tempolu nişancı oyunlarından hikaye ağırlıklı oyunlara kadar türler arasında geçiş yapan oyuncuların monitörü her ikisi için de en iyi performansı sağlayacak şekilde kolayca optimize etmelerine olanak tanıyor.

32GS95UE, minimal ekran çerçeveleri ve güçlü, incelikli sesiyle kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyor. LG'nin 4 tarafı neredeyse çerçevesiz tasarımı, ekrandaki aksiyondan uzaklaşmayan çarpıcı bir görüntü sağlıyor. Monitör, Pixel Sound teknolojisi ve iki woofer ve DTS Virtual: X desteği içeren öne bakan entegre ses sistemiyle heyecan verici, üç boyutlu bir ses ortamı yaratıyor.

2K monitör tavsiyesi! Oyun ve grafik işleri için en iyi seçenekler

Şirket, 32 inç 4K monitöre ek olarak beş OLED oyun monitörü daha piyasaya sürüyor. Boyutlar 27 inç ila 45 inç, çözünürlükler 2.560 x 1.440 (2K) ila 3.840 x 2.160 (4K) ve yenileme hızları 240 Hz ila 480 Hz arasında değişiyor. Modellerin bir kısmı kavisli, bir kısmı ise düz olacak.

YS Lee, "LG'nin yeni UltraGear OLED oyun monitörleri serisi, çığır açan teknolojiler ve çeşitli boyut ve form faktörleriyle oyun deneyimini geliştiriyor. LG, son derece tatmin edici bir görsel ve işitsel performans sunan yenilikçi ürünler tasarlayarak, oyun monitörü segmentine liderlik etmeye ve oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamaya kendini adamıştır." açıklamalarında bulundu.

Şirketin ocak ayında CES'te daha fazla ayrıntı vermesi beklenirken şu ana kadar herhangi bir fiyat ve tarih bilgisi bulunmuyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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