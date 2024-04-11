Hackerlar LG Akıllı TV Modellerini Hedef Aldı

Bilgisayarlara yapılan hacker saldırılarına artık hepimiz alıştık. Ancak kullandığımız artık her türlü cihaz akıllanmaya başladı. Kendi işlemcisi ve işletim sistemi olan akıllı TV modelleri de bunlardan biri. İşte hackerların hedefinde yer alan akılı TV markası ve onun modelleri.

Bazı akıllı TV modelleri için hack tehlikesi doğdu

Akıllı telefon piyasasında istediği başarıyı elde edemeyen LG, akıllı TV dünyasında da önemli bir darbe aldı. Buna göre hackerlar WebOS TV yazılımının 4'ten 7'ye kadar sürümlerini kullanan akıllı TV modellerini hedef aldı.

Buna göre söz konusu modellerde yer alan WebOS sürümleri korsanların sisteme sızmasına neden oluyor. Hackerlar, bu modellerde kendilerini cihaza kullanıcı olarak ekleyebiliyor. Bu güvenlik açığına neden olan hizmetin amacı LAN erişimi sağlamak. Ancak bir şekilde hackerlar bu bağlantı üzerinden LG akıllı TV modellerine sızmayı başardı.

Hackerlar LG akıllı TV modellerine kendilerini kullanıcı olarak eklemekte kalmıyor. Bu açık sayesinde sisteme sızan saldırgan bir süre sonra güvenlik duvarlarını da aşıp akıllı TV modelinde tam yetkiye sahip oluyor.

LG, akıllı telefon işine son darbeyi indirdi!

Saldırganların tam yetki aldıktan sonra TV içinde yer alan kişisel bilgilere ve kişisel medyalara erişmesi ise çocuk oyuncağı haline geliyor.

LG ise akıllı TV modelleri için hacker saldırısı sonrası ise kısa sürede bir güncelleme yayınladı. LG, bu akıllı TV hacker saldırısı için güncellemeyi dün yani 10 Nisan'da devreye aldı. İşte bu açığa sahip ve saldırıya açık olan LG akıllı TV modelleri:

webOS 4.9.7 – 5.30.40 çalıştıran LG43UM7000PLA

webOS 5.5.0 – 04.50.51 çalıştıran OLED55CXPUA

webOS 6.3.3-442 (kisscurl-kinglake) çalıştıran OLED48C1PUB – 03.36.50

webOS 7.3.1-43 (mullet-mebin) çalıştıran OLED55A23LA – 03.33.85

LG, akıllı TV modelleri için yaşanan bu hack tehlikesi açığının bu güncelleme ile tamamen kapattığını açıkladı. Ancak bu açık nedeniyle ne kadar modelin saldırıdan etkilendiği henüz belli değil. İçimizi rahatlatacak olan haber ise bu modellerin hiçbirinin Türkiye'de satılan modeller olmaması.

Akıllı TV modelleri için yaşanan hacker tehlikesi sizce de endişe verici mi? Sizce kullandığımız cihazlar akıllandıkça bu tür tehlikeler daha fazla mı canımızı yakacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.