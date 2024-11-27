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LG, telefon pazarından çekildi

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Bir dönem akıllı telefon pazarının lider isimlerinden olan LG Electronics, tarihi bir karar alarak telefon pazarından çekildiğini açıkladı. Güney Koreli dünya devi, tüm patent haklarını sektördeki en önemli rakiplerinden Çinli teknoloji şirketi Vivo'ya sattı.

Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics, akıllı telefon pazarından tamamen çekilerek patentini Çinli Vivo'ya sattığını duyurdu.

LG, telefon pazarından çekildi

LG, ARTIK AKILLI TELEFON ÜRETMEYECEK

Akıllı telefon pazarının bir dönem önde gelen isimlerinden olan LG Electronics, 2021 yılında tarihi bir karar alarak mobil pazardan çekilmişti. O tarihten itibaren sektörde faaliyetlerini sürdüren Güney Koreli teknoloji devi, pazardan tamamen çekildiğini açıkladı. Pazarda tutunamayan LG, tüm patent haklarını Çinli teknoloji şirketi Vivo'ya sattı.

LG, telefon pazarından çekildi

PATENTLERİNİ SATTI

LG, Vivoya 46 ABD standart patentini satarken, bunların çoğunun video sinyali sıkıştırma için gerekli kodeklere yönelik standart patentler. Kodekler, dijital video ve sesi sıkıştıran ve açan teknolojiler olduğu belirtildi. Özellikle, söz konusu 46 patent, video işlemenin verimliliğini ve kalitesini artırmak için kritik olan çerçeve içi tahmin, çerçeveler arası tahmin, dönüşüm kodlaması, hareket vektörü tahmini, kroma formatı, afin hareket tahmini, bit akışı sinyal işleme ve yüksek frekanslı sıfırlama gibi bir dizi temel teknoloji alanını kapsıyordu.

LG, telefon pazarından çekildi
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFkk:

LG G3 kullanmıştım seneler önce güzel telefondu. Tabi diğer firmalarla rekabet edemeyince bıraktılar çekildiler pazardan. Sağlık olsun.

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