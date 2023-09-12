Uzun yılladır futbol fotoğrafçılığı yapan kadın, maç esnasında iki futbolcunun kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kansas'ta uzun yıllar boyunca yerel spor takımının fotoğrafçılığını yapan Linda Gregory, bir futbol maçında futbolcuların çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Linda, yaşam destek ünitesine bağlandı, ardından organlarını bağışlama kararı alındı. Linda'nın ölümü topluluğu derinden etkiledi. Futbol takımı, sezon boyunca kasklarında Linda'nın baş harfleri olan "LG"yi taşıyacak. Linda'nın tutkusu ve yardımseverliği onun hatırasını yaşatıyor.

Amerika'da uzun yılladır Kansa lisesi futbol takımın fotoğrafçılığını yapan Linda Gregory, maç esnasında futbolcuların kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Linda, maç esnasında yedek kulübesi önünde fotoğraf çektiği sırada topu kapmak için mücadele eden iki futbolcunun kendisine çarpması sonucu kafasını beton zemine çarptı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Beyin ölümü gerçekleşen Linda, entübe edilerek yaşam destek makinasına bağlandı.

Eşi Mel Gregory, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Linda'nın organlarını bağışlanmasına karar verdikleri için yaşam destek ünitesinden çıkarıldığını söyledi.

Linda'nın ölümü ailesi ve arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

Linda, 2014 yılında arkadaşı Joanna Chadwick'ın kocası erkek basketbol koçu olduğunda Wichita Northwest atletik departmanıyla ilgilenmeye başladı.

Chadwick, "Linda'nın ne kadar çok ailemizi sevdiği ve bizim onu ne kadar çok sevdiğimiz kadar, aynı şekilde birçok başka insan için de aynıydı. O, birçok başka insan için de aynıydı ve bir konuda size tavsiye vermek veya sıkışırsanız size yardım etmek her zaman onu daha da mutlu ederdi" dedi.

Kuzeybatı futbol koçu Steve Martin, takımın sezonun geri kalanında kasklarında Linda'nın baş harfleri "LG" ile anısını yaşatacağını söyledi.

"Çocuklara olan tutkusu inanılmazdı, ama Linda ve Mel için fotoğraf çekmek kadar derinlere gitti. Onlar futbol takımımızın bir parçasıydı ve her zaman öyle kalacaklar" dedi Martin.

Eski Kuzeybatı futbol oyuncusu ve şu anda New York Jets için NFL koşan Breece Hall, haberi duyduktan sonra Facebook'ta yazı paylaştı.