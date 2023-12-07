Apple, gelecek nesil iPhone'lar için LG Innotek ile çentiksiz ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. LG'nin yenilikçi lensi, ışık geçirgenliğini artırarak tam ekran görünümünü mümkün kılacak. Ancak bu teknolojinin 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple, çentiksiz tam ekran iPhone için LG ile iş birliği yapıyor

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Apple, iPhone ve iPad'de dahil olmak üzere cihazları için Çin, Hindistan ve Güney Kore'deki tedarikçilerle ortaklık yapıyor. Bununla birlikte son söylentiler, Apple'ın çentiksiz tam ekran görünümlü bir iPhone sunma yolunda olduğunu gösteriyor. İşte detaylar!

Ekran altı kamera teknolojisi 2025'te gelebilir!

Apple, piyasaya sürmeye hazırlandığı her cihazla ilgili çeşitli iddialarla gündeme geliyor. Her yıl gündeme gelen iddialardan biri de Apple'ın tam ekran görünümlü bir iPhone üzerinde hazırlandığı yönünde oluyor. Ancak son haberlere göre bu durum imkansız olmayabilir.

İddialara göre Apple, gelecek nesil iPhone'lar için LG'nin yenilikçi teknolojilerine yöneliyor. Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 15 serisiyle dikkat çeken Apple, bu kez daha da ileri bir adım atarak LG Innotek ile iş birliğine gidiyor. Ortaya çıkan raporlar da bunu kanıtlar nitelikte.

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Raporlara göre LG Innotek çentiksiz ekran teknolojisiyle Apple'ın tedarik zincirine katıldı. Bu adım ise ekran altı kamera (UDC) teknolojisindeki gelişmelerle dikkat çekti. UDC teknolojileri, günümüzde görüntü bozulması ve ışık verimliliği sorunlarıyla mücadele ederken LG'nin "Freeform Optic" adlı lensi bu sorunları aşmaya yönelik.

LG'ye göre bu lens, serbest eğri şekliyle birden fazla yüzeye sahip olacak. Bu sayede de ışık geçirgenliğinin 2024'ten sonra yüzde 40'a çıkacağı ifade ediliyor. Ancak bu teknolojiye sahip olan iPhone modellerini görmek ise zaman alacak.

Geçtiğimiz yıl Apple analisti Ming-Chi Kuo, tam ekran iPhone modelinin iPhone 16 ile geleceğini iddia etti. Ancak tüm bu söylentilerden sonra tam ekrana geçişin 2025'te çıkması bekleniyor. Ayrıca 2025'te çıkması beklenen iPhone 17 Pro'da FaceID teknolojisini ilk olarak ekranın altına yerleştireceği iddia ediliyor.

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