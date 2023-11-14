LG XBOOM XL7S İnceleme: Taşınabilir Kule Hoparlör

LG XBOOM XL7S, etkileyici LED aydınlatma özellikleri ve güçlü bas sesi ile öne çıkan bir taşınabilir kule hoparlördür. Bu incelemede, hoparlörün özellikleri ve teknik detayları hakkında bilgi verilmektedir.

LG XBOOM XL7S, özellikle sosyal etkinlikler ve partiler düşünülerek tasarlanmış bir taşınabilir kule hoparlör olarak karşımıza çıkıyor. 250 Watt gücünde bir ses çıkışına sahip olan bu cihaz, etkileyici LED aydınlatma özellikleri ve güçlü bas sesi ile öne çıkıyor???. LG XBOOM XL7S inceleme sizlerle.

Tüm ofisin gözdesi LG XBOOM XL7S inceleme!

Hoparlör, Pixel LED aydınlatma ile kişiselleştirilebilen metin ve görsel efektler sunarak kullanıcılara benzersiz bir deneyim sağlıyor??. Taşınabilirlik açısından, teleskopik bir sap ve tekerlekler sayesinde kolayca taşınabilir yapıda??. Boyutları ve ağırlığı (15.5 kg) göz önüne alındığında, dayanıklı ve sağlam bir yapıya sahip olduğu anlaşılıyor?.

LG XBOOM XL7S, 8 inçlik bir woofer ve iki adet 2.5 inçlik tweeter ile güçlü bir ses deneyimi sunuyor. Kablosuz olarak Bluetooth 5.1 üzerinden çalışan hoparlör, fiziksel bağlantı seçenekleri olarak da USB-A portuna sahip??. IPX4 suya dayanıklılık derecesi, hoparlörün çeşitli ortamlarda kullanılabileceğini gösteriyor. 20 saate kadar pil ömrü sunması ve Parti Link özelliği ile diğer LG hoparlörleriyle eşleşebilmesi, cihazın kullanışlılığını artırıyor?.

LG XBOOM XL7S teknik özellikleri

Kanal Sayısı: 2.1ch (2 kanal)

Çıkış Gücü: 250W

Bağlanabilirlik: 1 x USB, Bluetooth 5.1

Erişilebilirlik:

Çoklu Noktalama: Evet

Kablosuz Parti Bağlantısı (İkili Mod): Evet

Kablosuz Parti Bağlantısı (Çoklu Mod): Evet

Yükseltme Yöneticisi (FOTA): Evet

Bluetooth Uygulaması (Android/iOS): Evet

Aydınlatma: Evet

Su / Sıçrama Geçirmez: IPX4

Pil Göstergesi: Evet

Güvenlik kilidi: Evet

Boyut (GxYxD):

Hoparlör: 310 x 700 x 316 mm

Ağırlık: 15,5 kg

EQ:

Ses Genişletme (Sound Boost): Evet

Standart: Evet

Kişisel EQ (App): Evet

Hoparlör:

Woofer Ünitesi: 8¨ x 1

Tweeter Ünitesi Boyutu: 2.5¨ x 1

Tweeter Ünite Tipi: Cone

Ses Formatı:

AAC: Evet

SBC: Evet

Pil:

Pil Şarj Süresi: 3.5 saat

Pil Ömrü: 20 saat