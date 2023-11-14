LG XBOOM XL7S İnceleme: Taşınabilir Kule Hoparlör
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LG XBOOM XL7S, etkileyici LED aydınlatma özellikleri ve güçlü bas sesi ile öne çıkan bir taşınabilir kule hoparlördür. Bu incelemede, hoparlörün özellikleri ve teknik detayları hakkında bilgi verilmektedir.
LG XBOOM XL7S, özellikle sosyal etkinlikler ve partiler düşünülerek tasarlanmış bir taşınabilir kule hoparlör olarak karşımıza çıkıyor. 250 Watt gücünde bir ses çıkışına sahip olan bu cihaz, etkileyici LED aydınlatma özellikleri ve güçlü bas sesi ile öne çıkıyor???. LG XBOOM XL7S inceleme sizlerle.
Tüm ofisin gözdesi LG XBOOM XL7S inceleme!
Hoparlör, Pixel LED aydınlatma ile kişiselleştirilebilen metin ve görsel efektler sunarak kullanıcılara benzersiz bir deneyim sağlıyor??. Taşınabilirlik açısından, teleskopik bir sap ve tekerlekler sayesinde kolayca taşınabilir yapıda??. Boyutları ve ağırlığı (15.5 kg) göz önüne alındığında, dayanıklı ve sağlam bir yapıya sahip olduğu anlaşılıyor?.
LG XBOOM XL7S, 8 inçlik bir woofer ve iki adet 2.5 inçlik tweeter ile güçlü bir ses deneyimi sunuyor. Kablosuz olarak Bluetooth 5.1 üzerinden çalışan hoparlör, fiziksel bağlantı seçenekleri olarak da USB-A portuna sahip??. IPX4 suya dayanıklılık derecesi, hoparlörün çeşitli ortamlarda kullanılabileceğini gösteriyor. 20 saate kadar pil ömrü sunması ve Parti Link özelliği ile diğer LG hoparlörleriyle eşleşebilmesi, cihazın kullanışlılığını artırıyor?.
LG XBOOM XL7S teknik özellikleri
Kanal Sayısı: 2.1ch (2 kanal)
Çıkış Gücü: 250W
Bağlanabilirlik: 1 x USB, Bluetooth 5.1
Erişilebilirlik:
Çoklu Noktalama: Evet
Kablosuz Parti Bağlantısı (İkili Mod): Evet
Kablosuz Parti Bağlantısı (Çoklu Mod): Evet
Yükseltme Yöneticisi (FOTA): Evet
Bluetooth Uygulaması (Android/iOS): Evet
Aydınlatma: Evet
Su / Sıçrama Geçirmez: IPX4
Pil Göstergesi: Evet
Güvenlik kilidi: Evet
Boyut (GxYxD):
Hoparlör: 310 x 700 x 316 mm
Ağırlık: 15,5 kg
EQ:
Ses Genişletme (Sound Boost): Evet
Standart: Evet
Kişisel EQ (App): Evet
Hoparlör:
Woofer Ünitesi: 8¨ x 1
Tweeter Ünitesi Boyutu: 2.5¨ x 1
Tweeter Ünite Tipi: Cone
Ses Formatı:
AAC: Evet
SBC: Evet
Pil:
Pil Şarj Süresi: 3.5 saat
Pil Ömrü: 20 saat