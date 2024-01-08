LG, CES 2024'te OLED Teknolojilerini Sergiledi

CES 2024 etkinliği kapsamında donanımdan yazılıma kadar birçok yeni teknoloji gözler önüne seriliyor. LG de etkinliği boş geçmeyen markalardan oldu. Ekran teknolojisinde önemli yeniliklere sahip olan LG Display; son OLED yeniliklerini CES 2024'te sergiledi.

LG, OLED teknolojileriyle CES 2024'te

LG Display, tescilli 'META Teknolojisi' ile OLED görüntü kalitesinde yeni geliştirmeler sunacağını dile getirdi. Şirketin açıklamasına göre buna, dönüm noktası niteliğindeki yeni TV paneli de dahil. LG, şeffaf OLED televizyon ve dünyanın ilk 480Hz OLED oyuncu monitörünü görücüye çıkardı.

LG'nin yeni teknolojilerinde ilki oyunculara yönelik. 20 ila 40 inç arasında yüksek çözünürlüklü oyuncu monitörleri sunan şirket, amiral gemisi seviyesinde 27 inç 480Hz gaming OLED paneliyle dünyada bir ilke imza attığını söylüyor.

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LG Display, şeffaf OLED ekranların en büyük üreticisi konumunda. Dükkan pencerelerinden televizyonlara kadar uzanmayı planlayan bu ekranlar; 30 ila 77 inç arasında değişen şeffaf panellere dayanıyor. LG'nin açıklamasına göre, yüksek netlik ve tasarım esnekliği vadediyor.

Şirket ayrıca CES 2024 kapsamında araçlar için optimize edilmiş otomotiv ekranlarını da sergiledi. Tüm gösterge panelini tek ekranda birleştiren 12,3 inç ila 34 inç arasındaki P-OLED panel, bu alanda yazılım odaklı deneyim sunuyor.

Koreli şirket, araçlardaki bilgi-eğlence deneyimini artırmak için 'Gizlilik Modu' ve katlanabilir/kaydırılabilir OLED konseptlerini de ele aldı. Ancak bu teknolojilerin konsept olarak sunulduğunu, son ürün olmadığını belirtmek gerekiyor.

Şirket bu çözümleri, ses ve ekran altı kamera teknolojileriyle tamamladı. LG Display, CES 2024'te gösterdiği bu ürünleri belirli şirketlerle iş birliği yaparak satışa sunacak.