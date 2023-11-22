LG UltraGear 27GR75Q Oyun Monitörü İncelemesi

LG'nin IPS panele sahip, QHD çözünürlüğünde ve 165 Hz yenileme hızına sahip LG UltraGear 27GR75Q oyun monitörü inceliyoruz. LG UltraGear 27GR75Q inceleme sizlerle.

LG UltraGear 27GR75Q Oyun Monitörü inceleme

Dilerseniz 165 Hz oyun monitörü LG UltraGear 27GR75Q inceleme videomuzla sizi baş başa bırakalım. Ürünün incelemesini yazılı olarak okumak istiyorsanız, videonun altında devam eden metni okuyabilirsiniz.

LG UltraGear 27GR75Q inceleme videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

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27 inç boyutunda olan LG UltraGear 27GR75Q, 2560 x 1440 piksel yani QHD çözünürlüğüne sahip. IPS panelin kullanıldığı monitörün 1 ms gtg gecikme değeri bulunuyor. 165 Hz ekran yenileme hızına sahip olan monitör, sRGB renk gamutunu yüzde 99.9 destekliyor.

Monitörün görüş açısı ise 178 derece. Monitörün tipik parlaklık değeri 300 candela, minimum değeri ise 240 kandela. Dahili hoparlör ve mikrofonun da bulunduğu LG Ultra Gear 27GR75Q, konsol oyuncularına da hitap ediyor.

LG UltraGear 27GR75Q özellikleri

İncelediğimiz LG UltraGear 27GR75Q oyun monitörü, 3 tarafı çerçevesiz tasarımla beraber geliyor. Böylece çoklu monitör kurulumlarına da uygun bir tasarıma sahip.

-5 ile 15 derece arası eğim, 110 mm yükseltebileceğiniz asansör sistemine sahip olan monitörü ayrıca dik de kullanabiliyorsunuz. Kablo kanalları ile beraber kablo kirliliği olmadan monitör ile kabloları bir araya getirebiliyorsuuz. Ayrıca monitörde en çok beğendiğim noktalardan biri de monitör menüsü.

Pek çok kişi monitör menülerine dikkat etmese de, piyasada bulunan pek çok monitör menüsü çok kullanışlı değil. LG hem arabirim olarak hem de kullanım kolaylığı açısından oldukça başarılı bir menü ortaya koymuş. Oyuncular ve kullanıcılar, bu menüyü kullanmaktan keyif alacaklarını düşünüyorum.

Yine bu kullanışlı menüden, oyuncuların kullanacağı güzel ek ayarlar da bulunuyor. Crossover yani işaret imleci gösterme, FPS gösterme, silah dengeleyici ve Dinamik Hareket Senkronizasyonu gibi özellikleri kullanabilirsiniz.

Nvidia G-Sync ve AMD Freesync Premium desteğine sahip olan monitör, hem Nvidia hem de AMD ekran kartlarıyla yüksek FPS değerlerinde uyumlu çalışıyor. 2 adet DisplayPort ve 1 tane de Thunderbolt desteğine sahip olan monitör, modern giriş çıkış destekleri sunuyor.