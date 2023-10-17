Zaman makinesi: LG G3 ile başlayan efsane nasıl oldu da G8 ile bitti?

Bir dönem herkesin kullandığı veya almak istediği LG G3 modelini hatırladınız mı? Muhtemelen bir akrabanızda veya arkadaşınızın elinde ilk olarak gördünüz bu cihazı. O dönem G2 ile başlayan ve iPhone knock yani ekrana çift dokunma ile telefonu açma özelliği de vardı. Peki ne oldu da G8 ile bu efsane bitti? İşte birazdan zaman makinesi ile detaylar…

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LG markası özellikle Kore sınırlarında başladığı teknoloji yolculuğuna ciddi bir yükseliş ile devam etti. Bu kapsamda piyasaya sürdüğü G1 modeli ilk etapta dikkat çekmese de G2 ve G3 ile en üst noktaya ulaşan marka bu yenilikçi hareketlerine G5 ile devam etti. Hatta bir dönem Apple'da dahi olmayan ekrana dokunarak uyandırma özelliğinin yaygınlaşmasını LG telefonlarında gördük.

G3 modeli ile en büyük popüleritesine ulaşan marka işler G4 ve G5'e geldiğinde önce premium algısını daha sonrasında da yenilikçi tavrını ortaya koydu. Özellikle G5 modeli modüler yapısıyla birçok kullanıcının ilgisini çeken bir model oldu. Markanın yolculuğu G5 modelinden sonraysa çöküş dönemi olarak devam etti ve işler LG G8 ile birlikte tamamen bozuldu.

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Aslında LG, ilk etapta marka algısı yüzünden kaybetmeye başlayan bir markaydı. Ancak daha sonrasında işler daha kötüye gitti. Çünkü G8 amiral gemisi bir cihaz olmasına rağmen rekabetin oldukça gerisindeydi. iPhone modellerini saymazsak Android cephesinde de iyi bir rekabet göstermedi.

Tasarım konusunda geride kalan marka o dönem Apple ile trend olan çentik algısına fazla kapıldı. iOS cihazlarda bir trend olan çentikli tasarım aslında Android cihazlarda hiçbir zaman bir trend olamadı çünkü Samsung gibi dev markalar çentik yerine sadece ufak bir kamera yuvasını kullanıyordu. Bu insanları biraz da olsa G8 modelinden soğuttu.

Bunların yanında Samsung Galaxy S10 ile rekabet eden G8, ekran altına gömülü parmak izi okuyucusu ve telefoto kamera gibi o dönemin amiral gemisi modellerinde standart olan özelliklerden yoksundu. Bununla birlikte fiyatları oldukça yakın olan amiral gemileri ile birlikte eksik özellikleri sebebiyle tercih edilmeyen G8, LG'nin akıllı telefon fabrikasına kilit vurmasına sebep oldu. Ancak yine de unutulmaması gereken çok önemli bir nokta var. LG dünyanın en büyük ekran paneli üreticilerinden biri.

Yani marka istediği takdirde bir akıllı telefon üretip tekrardan piyasaya sürerek tekrar efsaneyi başlatabilir. Konuyla ilgili LG cephesindense herhangi bir yeşil ışık şu an için gözükmüyor.