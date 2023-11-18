LG'den Sivas'a Brandshop

LG Electronics (LG) Sivas'ta LG Brandshop mağazası açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, teknoloji meraklılarının son teknolojiye sahip LG ürünlerini deneyimleyebilecekleri LG Brandshop mağazalarını bir biri ardına açmaya devam ediyor. 2019'dan bu yana hızlı bir şekilde genişlemeye başlayan LG Brandshop ağına son olarak LG Brandshop Sivas mağazası katıldı.

LG tüketicilerinin yanı sıra, tüm teknoloji severlerin ileri teknolojiye sahip, tüm dünyadan kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine yanıt vermek üzere geliştirilmiş ürünleri yakından görmelerine ve incelemelerine imkan sağlayan LG Brandshop mağazaları, adete birer buluşma noktası haline geliyor. Kullanıcıların kaliteli bir yaşam sürmelerine ve değerli anların tadını çıkarmalarına aracı olan ürünlerin sergilendiği LG Brandshop mağazalarını ziyaret edenler, hayatlarını kolaylaştıracak ürünleri yakından görmenin yanı sıra, LG'nin çevre ve sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdiği çalışmalar ve ürünler hakkında da bilgi sahibi olabiliyor.

LG TV, ses sistemi, hoparlör ve kablosuz dik süpürge gibi ürünlerinin yanı sıra, enerji verimli beyaz eşyalar, klimalar, LG ThinQ özelliği ile uzaktan yönetilebilen cihazlar LG Brandshop mağazalarının ilgi çeken ürünleri arasında yer alıyor.

Sadece bir TV olmaktan çok öte, gerektiğinde kişisel bir asistan, gerektiğinde nadide bir sanat eseri işlevi gören LG OLED TV'ler, birbirleriyle haberleşerek günlük ev işlerinin zahmetsizce yönetilmesini sağlayan buzdolapları, bulaşık ve çamaşır makineleri ile kurutucular, sunduğu 120 dakikaya varan pil ömrü ile ev süpürmeyi basitleştiren kablosuz dik süpürgeler LG Brandshop Sivas'ta tüketicilerin beğeni ve incelemesine sunuluyor.

Açıklamada mağazanın açılışında konuşmasına yer verilen LG Beyaz Eşya Ürün Müdürü Jimmy Lee, Sivaslı tüketicilerle LG markasını bir araya getirmekten dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Teknolojiye ilgisi olan, son teknolojik gelişmeleri ve bu gelişmelerin günlük yaşamlarına katacağı artıları merak eden herkesi, LG ürünlerini deneyimlemek üzere mağazamıza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

LG Electronics Türkiye Beyaz Eşya, TV ve Ses Sistemleri Satış Başkanı Bülent Bülbül ise LG Electronics Türkiye olarak yatırımlarına son hızla devam ettiklerini, amaçlarının çok yakında Türkiye'nin dört bir yanını LG Brandshop mağazaları ile donatmak olduğunu aktardı.