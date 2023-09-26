LG geri mi dönüyor? OLED ekranlı katlanabilir laptop tanıtıldı!

Katlanabilir ekrana sahip dizüstü bilgisayarlar gitgide yaygınlaşıyor. Asus ve HP gibi markaların ardından LG de Gram Fold adlı yeni cihazıyla bu pazara girdiğini açıkladı. Windows 11 tabanlı laptop, hem 17 inçlik bir tablet hem de 12 inçlik bir dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor.

İster 17 inç ister 12 inç: LG Gram Fold neler sunuyor?

LG Gram Fold, 1920×2560 çözünürlüğe ve 4: 3 en-boy oranına sahip 17 inçlik OLED ekranla geliyor. İçten katlanan diğer laptopların aksine, Gram Fold'u kitap gibi dışa doğru katlamak mümkün. Bu sayede hem tablet hem de dizüstü bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz.

LG, Gram Fold'un 30 bine kadar katlanmaya dayanıklı menteşeye sahip olduğu ifade etti. Cihaz katlandığında 9,4 mm inceliğinde ve büyük ekranına rağmen yalnızca 1,25 kg ağırlığında geliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak klavye, mouse veya kalem de bağlanabiliyor.

Gram Fold gücünü 13. nesil Intel Core i5 işlemciden alıyor. Ayrıca 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanıyla sunuluyor. LG, kapasitesini belirtmemiş olsa da, 72Wh batarya ile gün boyu kullanımlara uygun olduğunu dile getirdi.

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Dolby Atmos destekli üçlü hoparlör sistemine sahip olan Gram Fold'un en büyük eksikliği ise kamera barındırmıyor olması. Özellikle ön kameraya yer vermemesiyle, çevrim içi toplantılara katılmayı zorlaştırıyor.

Gram Fold yaklaşık 3700 dolar gibi bir fiyat etiketiyle ilk aşamada sadece Güney Kore'de satışa çıkacak. Katlanabilir laptopun küresel olarak raflardaki yerini alıp almayacağı ise belirsiz.