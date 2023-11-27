LG QNED81 75¨ TV İncelemesi

Gelişmiş panel ve renk gücü ile geliştirilen LG QNED81 75" 4K Smart TV modelini sizler için inceledik. Neden bu televizyonu seçmelisiniz?

Gelişmiş panel ve renk gücü ile geliştirilen LG QNED81 75" 4K Smart TV modelini sizler için inceledik. Neden bu televizyonu seçmelisiniz?

LG QNED81 75¨ TV inceleme!

LG QNED81 75 inç satın almak için buraya tıklayın

1 Kasım – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında satın alınan 55QNED816RE ve 65QNED816RE modellerinden satın alımınıza 4.500 TL'ye varan Opet Yakıt Puan hediye!

LG QNED81 75 inç 4K Smart TV, Quantum Dot ve NanoCell teknolojisiyle desteklenen QNED Renk Pro özelliğine sahip ve bu sayede renkleri daha canlı ve gerçekçi bir şekilde sunuyor.

Televizyonun 6. Nesil ?7 AI 4K İşlemcisi, izleme tercihlerinize uygun şekilde tasarlanmış gelişmiş bir deneyim sağlıyor. AI Görüntü Pro özelliği, düşük çözünürlüklü içerikleri analiz edip iyileştirerek her içeriği yüksek kalitede izleyiciye sunuyor. AI Ses Pro özelliği ise sesleri, efektleri ve frekansları tanıyarak sürükleyici bir ses deneyimini sizlerle buluşturuyor.

LG QNED81, ThinQ AI ve webOS sayesinde, kişiselleştirilmiş uyarılar ve öneriler alabilir, kullanıcı deneyiminizi özelleştirebiliyorsunuz. Her aile üyesi için özelleştirilebilir profiller sayesinde, en sık kullanılan uygulamalara hızlı erişim sağlanabiliyor.

HDR10 Pro özelliği, içeriğin kontrast ve netliğini otomatik olarak iyileştirir, böylece her sahne daha canlı ve net hale gelir. FILMMAKER MODE ile filmleri yönetmenin gözünden, orijinal renkler, ayarlar ve kare hızları korunarak sinematik bir deneyim ile izleyebilirsiniz.