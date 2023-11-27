LG, 6G Terahertz Verilerinin 500 Metre Üzerinde Kablosuz İletimini Başardı

LG Electronics, LG U+ ile gerçekleştirdiği testte, 500 metre üzerinde 6G terahertz verilerinin başarılı kablosuz iletimini ve alımını gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu başarı, LG'nin 6G telekomünikasyon araştırma ve geliştirme alanındaki liderliğini gösteriyor.

LG Electronics (LG), bugüne kadar açık havada, kentsel alanda gerçekleştirilen herhangi bir 6G testinde kaydedilen en uzun mesafe olan 500 metre üzerinde 6G terahertz (THz) verilerinin başarılı kablosuz iletimini ve alımını gerçekleştirdiğini duyurdu.

LG U+ ile ortaklaşa gerçekleştirilen test, bu ayın başında Seul Magok'taki LG Sciencepark'ta gerçekleştirildi. Bu güçlü sonuç, LG'nin 6G telekomünikasyon araştırma ve geliştirme alanındaki liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor.

LG, 500 metre mesafeden 6G THZ veriyi başarıyla iletip alarak yeni rekor kırdı

Bu başarı, şirketin Almanya'nın Berlin kentindeki Fraunhofer Heinrich-Hertz Enstitüsü'nde, 2022 yılında gerçekleştirdiği, açık havada 320 metre mesafe üzerinden kablosuz olarak 6G THz veri gönderip aldığı başarılı testin ardından geldi.

LG ve Fraunhofer, performansı optimize etmeye ve çıkışı yüzde 50'den fazla artırmaya yardımcı olan, çok kanallı bir güç amplifikatörü ve bir alıcı düşük gürültülü amplifikatörü de dahil olmak üzere 6G iletim ve alım için temel ekipman geliştirmek üzere işbirliği yaptı.

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LG Sciencepark'ta yapılan son test, yalnızca LG'nin kablosuz iletim ve alım mesafesini kentsel alanlardaki yüksek güçlü baz istasyonları için standart mesafe olan 500 metreye çıkarması nedeniyle değil, ama aynı zamanda binadan binaya, binadan yere terminal ve yerden yere terminaller dahil olmak üzere çeşitli 'gerçek dünya' iletişim senaryolarında 6G'nin kullanılabilirliğini doğruladığı için de önem taşıyor.

Şirket artık, 6G THz iletişimini ticarileştirmeye bir adım daha yaklaştı. 5G ve 6G telekomünikasyonların gelişimi, önemli ölçüde artan veri hızının yanı sıra ultra düşük gecikme süresi, yüksek güvenilirlikte veri iletimi ve iletişim ile yapay zeka ile iletişim ve algılamanın birleşimini mümkün kılacak.

6G'nin gelişmiş yetenekleri, sürükleyici multimedya deneyimlerini kolaylaştırmanın yanı sıra, LG'nin otonom sürüş ve mobilite çözümleri, meta veri tabanı, akıllı evler ve akıllı fabrikalar da dahil olmak üzere 'gelecekteki' birçok işi için hayati önem taşıyacak.

6G ağ standardizasyonuna ilişkin tartışmaların 2025 yılı civarında başlaması ve ticarileşmenin 2029 yılı için planlanması bekleniyor. LG'nin Ar-Ge'ye yaptığı yatırım, stratejik ortaklıklar ve başarılı teknoloji gösterileri, şirketin 6G'ye küresel geçişe liderlik etme hazırlığına ve kararlılığına işaret ediyor.

2019 yılında LG, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) ile birlikte LG Electronics-KAIST 6G Araştırma Merkezi'ni kurdu. Bu merkez, Kore'de türünün ilk sanayi-üniversite ortak araştırma tesisi olma özelliği taşıyor.

LG, dünyanın dört bir yanından önde gelen üniversitelerle iş birliği yaparak 6G temel teknolojilerini güvence altına almaya devam ediyor. LG ayrıca, Almanya Fraunhofer Enstitüsü, Kore Standartlar ve Bilim Araştırma Enstitüsü (KRISS) ve Keysight Technologies dahil olmak üzere çeşitli enstitülerle 6G çekirdek teknolojisinin geliştirilmesi için Ar-Ge ortaklıkları kurdu.

LG, Amerikan Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği (ATIS) tarafından yönetilen bir kablosuz teknoloji grubu olan Next G Alliance'ın başkanlığına seçilen tek Koreli şirket olma unvanına da sahip. LG, 2021'den bu yana bu görevi yürütüyor ve 6G iletişim teknolojisinin kullanım durumlarını keşfetmeyi ve teknik gereksinimleri belirlemeyi amaçlayan çeşitli projeleri yönetiyor.

Ekim ayında şirket, 6G teknolojisi geliştirmedeki önemli başarılarını LG U+'nın ortak ev sahipliği yapacağı 'LG 6G Tech Festa'da paylaşacak. LG Electronics Başkan Yardımcısı ve CTO'sy Dr. Kim Byoung-hoon, "6G standart teknolojisine hakim olmak ve bu önemli alandaki teknolojik liderliğimizi sağlamlaştırmak için araştırma kurumları ve teknoloji şirketleriyle işbirliği yapmaya ve kendi gelişmiş Ar-Ge'mizi yürütmeye devam edeceğiz" dedi.