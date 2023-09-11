Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ekibi Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve diğer markaların Türkiye'ye yapabilecekleri yatırım fırsatlarını ele aldı.

Dünya devi teknoloji şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Bu konuda çalışmalarını hızlandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ekibi ise soluğu Güney Kore'de aldı. Hyundai, LG Electronics ve diğer markaların Türkiye'ye yapabilecekleri yatırım fırsatları ele alındı.

Türkiye'den Güney Koreli şirketlere teknoloji yatırımı çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye teknoloji yatırımı çekmek amacıyla Güney Kore'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, önde gelen bazı Güney Kore teknoloji şirketleriyle müzakerelerde bulundu.

Güney Kore'deki toplantıda Hyundai ve LG Electronics'in Türkiye'ye yapabileceği yatırımlar ele alındı. Ayrıca Türkiye'nin yeni ve yenilikçi teknoloji yatırımları için doğru adres olduğuna dikkat çekildi.

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Konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan açıklamada, "Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve Samsung yöneticileriyle Türkiye'ye yatırım fırsatları üzerine toplantılar yaptık. Güçlü sanayi altyapısı, ihracat potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye, yeni ve yenilikçi teknoloji yatırımları için doğru adres.

Siyasi ve ekonomik istikrar, küresel markaların Türkiye'ye yatırım ilgisini artırıyor. Yüksek teknoloji üretim ve ihracatımızı artırmak adına uluslararası yatırımları ülkemize daha güçlü şekilde çekmeyi amaçlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve Samsung yöneticileriyle Türkiye'ye yatırım fırsatları üzerine toplantılar yaptık. Güçlü sanayi altyapısı, ihracat potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye, yeni ve yenilikçi teknoloji yatırımları için doğru adres. ???? Siyasi ve… pic.twitter.com/51YS9PXNIB — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 11, 2023

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