League of Legends nedir? LOL'de kaç şampiyon var? LOL 10.13 yama notları neler? LOL 10.14 yaması ne zaman gelecek? LOL 10.14 yama notları neler? LOL sistem gereksinimleri neler? Güncel LOL şampiyonları hakkında merak edilenler

27 Ekim 2009'da ilk kez piyasaya sürülen oyun, Riot Games tarafından geliştirilmiştir. Farklı oyun modları bulunan LoL'de 5v5 veya 1v1 olarak düşmanla karşı karşıya gelebilirsin.

LEAGUE OF LEGENDS NEDİR?

Rekabete dayalı, tempolu, strateji oyunu olan League of Legends temposu hiç azalmadan devam eden bir çevrimiçi oyundur. Tasarımları ve oynanışları ile kendine özgü 140'dan fazla şampiyondan oluşan oyun güncellemeleri ile heyecanını sürdürmeketdir.

5 v 5 olarak karşı karşıya gelen takımlar, karşı takımın üssünü yok etmeye çalışmaktadır. Takım çalışmasının önemli olduğu strateji oyunudur. Kuleleri yıkarak minyonlarla karşı takımın üssünü ilk ele geçiren zafer ile buluşur. Üsse giden yolda en az bir koridorun temizlenmesi gerek! Koridorlarda üç kule ve bir inhibitör bulunmaktadır. Merkezler ise iki kule tarafından savunulur.

Kulelere saldırırken dikkat et. Kuleler ait olduğu takım için savaşır, kuleden hasar almamak için yanında minyonlar varken saldır.

İnhibitörler kuleler tarafından korunur. Bir inhibitör yıkıldığı zaman, o koridor birkaç dakika süper minyonların istilasına uğrar.

Ormanda üstünlük sağlaman takımın için çok önemlidir. Tarafsız canavarların ve orman bitkilerinin bulunduğu orman, koridorların arasında yer alır. Baron Nashor ve ejderleri öldürerek takım için özgün güçlendirmeler kazanırsın.

Baron Nashor ormanın en güçlü canavarıdır. Baron'u kesen takım, fazladan saldırı gücü, yetenek gücü, güçlendirilmiş dönüş kazandırır. Yakında bulunan minyonların da gücü artar.

Ejderler ve ejderhalar, kesilen ejderin elementine bağlı olarak farklı ve özgün ilave güç sunan canavarlardır. Ormanda 4 element ejderi ve bir kadim ejder bulunmaktadır.

Koridor seçimi sağlam bir ekip için önemlidir. Her koridorun belli şampiyonları ve rolleri vardır. En sevdiğin şampiyonu seç ve şampiyonunun koridoruna daha fazla dikkat et.

Üst koridor takımın dayanıklı ve yalnız şampiyonları içindir. Koridorları korumak ve karşı takımın en zorlu üyelerine odaklanmak bu şampiyonların görevidir.

Orman şampiyonları avlanmak için yaşar. Koridorlarda gizli bir şekilde dolaşan şampiyonlar tarafsız canavarları avlar.

Orta koridor karşılaşmanın en can alıcı noktasıdır. Orta koridor şampiyonları yüksek anlık hasar veren şampiyonlardır. Çatışma onlar için bir dans gibidir ve rakiplerine diz çöktürür.

Alt koridor şampiyonları hasar kasmaya çalışır. Takımı zafere taşımak için altın ve deneyime ulaşmalıdır. Bu ana kadar takımdakiler onu korumak için ellerinden geleni yapmalıdır.

Destek şampiyonları ile takımını koru. Alt koridordaki arkadaşların güçlenene kadar onları koru ve rakipleri katletmesini sağla.

LOL'DE KAÇ ŞAMPİYON VAR? GÜNCEL LOL ŞAMPİYONLARI

League of Legends oyununda pek çok şampiyon, rün, sihirdar büyüsü ve eşya gibi değişkenler var. Bu değişkenler şampiyonlara güç kazandıran itemlerdir. Değişkenler yamalarla şampiyonları olumlu veya olumsuz etkilemektedir.

League of Legends şampiyonları suikastçılar, dövüşçüler, büyücüler, nişancılar, destekler ve tanklar olarak 6 başlık altında incelenebilir.

5 v 5 olarak yapılan karşılaşmalarda en doğru karakterleri seçerek, oyunun senaryosuna olumlu ya da olumsuz etkiler yapılmaktadır. Her şampiyon için aynı görev ve görev yeri bulunmadığı için şampiyonları takım içinde doğru dağıtmak en önemli adımdır.

14 Ocak 2020 tarihi itibari ile League of Legends'da toplam 148 şampiyon bulunmaktadır. Yamalarla şampiyonların dengeleri değiştirildiği için en iyi LoL şampiyonları ve en popüler LoL şampiyonları değişti.

Güncel en popüler LoL şampiyonları

Güncel en iyi LoL şampiyonları

Deneyim kazan ve altın kazanarak dükkandan güçleneceğin eşyaları al. Saldırı hızını ve saldırı gücünü artırarak rakibi daha da zorla!

Otomatik saldırılarını güçlendirmeyi de unutma. Corki gibi istisna şampiyonlar dışında, diğer şampiyonlar otomatik saldırılarıyla fiziksel hasar verir. Zırh değerini artır ve maruz kalacağın fiziksel hasarı azalt.

Şampiyonların skill setlerine hakim oldukça hasarın artacaktır.

LOL 10.13 YAMA NOTLARI NELER?

Yamalar ile League of Legends şampiyonlarına ve eşyalarına güncellemeler gelmektedir. Bu güncellemeler ile şampiyonların güçleri artırılabilir veya azaltılabilir.

10.13 yama notlarında yer alanlara göre Gnar, Kog'Maw, Lucian gibi şampiyonlar güçlendi. Aphelios, Ornn, Syndra ve 3 şampiyon daha zayıfladı.

Gnar'ın E ile sağladığı saldırının hızı arttı ve saldırı hızı süresi arttı. Kog'Maw Q ve R ile daha fazla hasar verebilecek. Diğer şampiyonların güncellemelerini de kontrol etmeyi unutma!

LOL 10.14 YAMASI NE ZAMAN GELECEK?

10.13 geldikten sonra 10.14 yama notları da açıklandı. 8 Temmuz tarihinde gelecek LOL 10.14 yaması içerisinde kostümler ve konseptler de yer alıyor. Eğlenceli oyun modlarından biri olan Nexus Blitz bu yama ile geri dönüyor.

Yeni yamada 3 kostüm serisi yer alacak. Sihir üstadı, Yenilmez ve Zebani Kostümleri'nin hangi şampiyonlara geleceği de merak konusu oldu.

LOL 10.14 YAMA NOTLARI NELER?

10.14 yaması ile kostümlerin hangi şampiyonlara geleceği ve kaç RP olduğu açıklandı.

Sihir Üstadı Zoe – 1350 RP

Sihir Üstadı Zoe Prestij Serisi – 100 Prestij Puanı

Sihir Üstadı Shaco – 1350 RP

Sihir Üstadı Kog'Maw – 1350 RP

Zebani Vel'Koz – 1350 RP

Zebani Kennen – 1350 RP

Zebani Karthus – 1350 RP

Yenilmez Nautilus – 975 RP

LOL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? LOL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2020

LoL en düşük sistem gereksinimleri 2020

İşletim sistemi: Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, veya Windows 10

İşlemci: Intel Pentium 4 2.00 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon HD 5670

DirectX: Sürüm 9.0

Sabit disk: 8 GB kullanılabilir alan

LoL tavsiye edilen (yüksek) sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Pentium 4 3.00 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 veya üstü

DirectX: Sürüm 10.0

Sabit disk: 12 GB kullanılabilir alan