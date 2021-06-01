Kurban bayramı ne zaman 2021? Bu yıl kurban ne zaman, kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı kaç gün merak ediliyor. Kurban Bayramı tarihi şimdiden gündeme geldi. Kurban Bayramı ne zaman 2021? sorusunun yanıtını sizler için derledik. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 gölgesinde geçirilen on bir ayın sultanı ramazan sona erdi. Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşayan milyonlarca Müslüman, bir yandan da Kurban Bayramı tarihine odaklandı. Peki, Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte Kurban Bayramı tatili detayları

İki dini bayramından biri olan Kurban Bayramı için de tarih yaklaşıyor. Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek. İşte 2021 Kurban bayramı takvimi... Kurban bayramı ne zaman 2021?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 Diyanet Dini Günler Takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında kutlanacak.

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1442 14 OCAK-2021 PERŞEMBE ........ 1 RECEB? 1442 13 ŞUBAT-2021 CUMARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 6 RECEB? 1442 18 ŞUBAT-2021 PERŞEMBE? REGAİB KANDİLİ? 26 RECEB 1442 10 MART-2021 ÇARŞAMBA MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1442 14 MART-2021 PAZAR ........... 14 ŞABAN 1442 27 MART-2021 CUMARTESİ BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1442 13 NİSAN-2021 SALI RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1442 08 MAYIS-2021 CUMARTESİ KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1442 12 MAYIS-2021 ÇARŞAMBA AREFE 1 ŞEVVAL 1442 13 MAYIS-2021 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1442 14 MAYIS-2021 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1442 15 MAYIS-2021 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1442 11 HAZİRAN-2021 CUMA ........ 1 ZİLHİCCE 1442 11 TEMMUZ-2021 PAZAR ........ 9 ZİLHİCCE 1442 19 TEMMUZ-2021 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1442 20 TEMMUZ-2021 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1442 21 TEMMUZ-2021 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1442 22 TEMMUZ-2021 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1442 23 TEMMUZ-2021 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1443 9 AĞUSTOS-2021 PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1443 18 AĞUSTOS-2021 ÇARŞAMBA AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1443 08 EYLÜL-2021 ÇARŞAMBA ........ ?1 R.EVVEL 1443 07 EKİM-2021 PERŞEMBE ........? ?11 R.EVVEL? 1443?? 17 EKİM-2021 PAZAR MEVLİT KANDİLİ? ?1 R.AHİR? 1443?? 06 KASIM-2021??? CUMARTESİ ........? 1? C.EVVEL ?1443 05 ARALIK-2021 ?PAZAR ........2021



