Kuranı Kerim 30. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 30. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 30. Cüz mukabelesi dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 30. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim otuzuncu cüz okunuşu ve meali nedir? 30. cüz oku ve dinle! 30. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 30. cüz kaç sayfadır? 30. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 30. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 30. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 30. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

30. cüz 581-604 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 581. sayfa ile başlar. 604. sayfanın sonunda otuzuncu cüz biter. 30. cüz Kuranı Kerim'in son cüzüdür. İlk 29 cüz 20 sayfadan oluşurken 30. cüz ise istisna olarak 24 sayfadan oluşmaktadır.

Otuzuncu cüzün ilk sayfası : 581. sayfa

Otuzuncu cüzün son sayfası : 604. sayfa

30. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alan sureler aşağıdaki gibidir:

- Nebe Suresi

- Naziat Suresi

- Abese Suresi

- Tekvir Suresi

- İnfitar Suresi

- Mutaffifin Suresi

- İnşikak Suresi

- Buruc Suresi

- Tarık Suresi

- A'la Suresi

- Ğaşiye Suresi

- Fecr Suresi

- Beled Suresi

- Şems Suresi

- Leyl Suresi

- Duha Suresi

- İnşirah Suresi

- Tin Suresi

- Alak Suresi

- Kadir Suresi

- Beyyine Suresi

- Zilzal Suresi

- Adiyat Suresi

- Karia Suresi

- Tekasür Suresi

- Asr Suresi

- Hümeze Suresi

- Fil Suresi

- Kureyş Suresi

- Maun Suresi

- Kevser Suresi

- Kafirun Suresi

- Nasr Suresi

- Tebbet Suresi

- İhlas Suresi

- Felak Suresi

- Nas Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

30. CÜZ MUKABELE DİNLE!

30. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

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KURAN-I KERİM 30. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

30. cüzün 1. sayfası (581. sayfa)

30. cüzün 2. sayfası (582. sayfa)

30. cüzün 3. sayfası (583. sayfa)

30. cüzün 4. sayfası (584. sayfa)

30. cüzün 5. sayfası (585. sayfa)

30. cüzün 6. sayfası (586. sayfa)

30. cüzün 7. sayfası (587. sayfa)

30. cüzün 8. sayfası (588. sayfa)

30. cüzün 9. sayfası (589. sayfa) Not: İnşikak Suresi'nin 21. ayeti secde ayetidir.

30. cüzün 10. sayfası (590. sayfa)

30. cüzün 11. sayfası (591. sayfa)

30. cüzün 12. sayfası (592. sayfa)

30. cüzün 13. sayfası (593. sayfa)

30. cüzün 14. sayfası (594. sayfa)

30. cüzün 15. sayfası (595. sayfa)

30. cüzün 16. sayfası (596. sayfa)

30. cüzün 17. sayfası (597. sayfa) Not: Alak Suresi'nin 19. ayeti secde ayetidir.

30. cüzün 18. sayfası (598. sayfa)

30. cüzün 19. sayfası (599. sayfa)

30. cüzün 20. sayfası (600. sayfa)

30. cüzün 21. sayfası (601. sayfa)

30. cüzün 22. sayfası (602. sayfa)

30. cüzün 23. sayfası (603. sayfa)

30. cüzün 24. sayfası (604. sayfa)

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