Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
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Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle

08.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:57
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 26. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim yirmi altıncı cüz okunuşu ve meali nedir? 26. cüz oku ve dinle! 26. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 26. cüz kaç sayfadır? 26. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 26. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 26. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 26. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 26. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

26. cüz 501-520 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 501. sayfa ile başlar. 520. sayfanın sonunda yirmi altıncı cüz biter. 521. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

Yirmi altıncı cüzün ilk sayfası : 501. sayfa

Yirmi altıncı cüzün son sayfası : 520. sayfa

26. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 26. cüzünde Casiye Suresi, Ahkaf Suresi, Muhammed Suresi, Fetih Suresi, Hucurat Suresi, Kaf Suresi ve Zariyat Suresi yer almaktadır.

501-501 sayfaları arası : Casiye Suresi

501-505 sayfaları arası : Ahkaf Suresi

506-509 sayfaları arası : Muhammed Suresi

510-514 sayfaları arası : Fetih Suresi

514-516 sayfaları arası : Hucurat Suresi

517-519 sayfaları arası : Kaf Suresi

519-520 sayfaları arası : Zariyat Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

26. CÜZ MUKABELE DİNLE!

26. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

KURANI KERİM 26. CÜZ MUKABELE SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KURAN-I KERİM 26. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 1. sayfası (501. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 2. sayfası (502. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 3. sayfası (503. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 4. sayfası (504. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 5. sayfası (505. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 6. sayfası (506. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 7. sayfası (507. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 8. sayfası (508. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 9. sayfası (509. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 10. sayfası (510. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 11. sayfası (511. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 12. sayfası (512. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 13. sayfası (513. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 14. sayfası (514. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 15. sayfası (515. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 16. sayfası (516. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 17. sayfası (517. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 18. sayfası (518. sayfa)
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26. cüzün 19. sayfası (519. sayfa)
Kuranı Kerim 26. Cüz tüm sayfalar Arapça okunuşu: 26. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 26. Cüz mukabelesi dinle
26. cüzün 20. sayfası (520. sayfa)

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