Yeni şarkısıyla rekor kıran Ebru Yaşar, bugün sahnede fırtına estirecek

Kehribar isimli yeni şarkısıyla rekor kıran başarılı sanatçı Ebru Yaşar, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Yaşar, bugün Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak.

Güçlü sesi ve yorumuyla müzik piyasasına damga vuran Ebru Yaşar, Burak Bulut ile çıkardığı yeni single çalışması Kehribar ile kısa sürede YouTube'da 6,5 milyondan fazla dinlendi. Şarkısı kısa sürede listeleri altüst eden Ebru Yaşar, bugün Kuruçeşme Açıkhava'da konser verecek.

MÜZİK ŞÖLENİ YAŞATACAK

Yoğun bir konser maratonu bulunan ve biletleri günler öncesinden tükenen Ebru Yaşar, bugün de Kuruçeşme'de fırtına estirecek. Sahnesi için hazırlık yapan başarılı sanatçı Yaşar, yeni ve eski repertuardan oluşan şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirecek.

Ebru Yaşar, söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan şarkıya Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Maslak'ta klip çekmişti.