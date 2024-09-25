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Türkiye Kültür Yolu Festivali, 11. durağı olan Ankara'da devam ediyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 11. durağı olan Ankara'da devam ediyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 16 şehirde gerçekleştirilecek ve 11. durağı olan Ankara'da etkinliklerine devam ediyor. Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri, ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak moderatörlüğünde gerçekleşen Psikolog Yazar Beyhan Budak'ın söyleşisi oldu. Festival kapsamında Züleyha Ortak ve Beyhan Budak, 30 Eylül'de AKM'de İstanbullularla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 11. durağı olan Ankara'da etkinliklerini sürdürerek sanatseverleri bir araya getiriyor. Festival, birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak ve 29 Eylül'de Ankara'da sona erecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 11. Durağı Ankara'da Devam Ediyor

Ankara, üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında yer alıyor ve şehrin dört bir yanındaki 100'den fazla mekanda sergiler, konserler, söyleşiler ve her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenleniyor. Sanatçılar, bu etkinlikler aracılığıyla Ankaralılarla buluşuyor.

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri, ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak moderatörlüğünde Psikolog Yazar Beyhan Budak'ın, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirdiği söyleşi oldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 11. Durağı Ankara'da Devam Ediyor

"Kaliteli İlişkiler" başlığı altında özsaygı ve yaşamda dikkat edilmesi gereken konular ele alınan etkinliğe Ankaralılar büyük ilgi gösterdi, tarihi mekan dolup taştı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Züleyha Ortak ve Beyhan Budak, 30 Eylül'de AKM'de İstanbullularla buluşacak. İkilinin sonraki durağı ise Diyarbakır olacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 11. Durağı Ankara'da Devam Ediyor

Züleyha Ortak Kimdir?

Züleyha Ortak, 1987'de İstanbul'da doğdu ve Türkçe, Zazaca ve Kürtçe olmak üzere üç dilin konuşulduğu bir ailede büyüdü. Marmara Üniversitesi'nde Büro Yönetimi okurken, bir yandan müzik eğitimi aldı ve Zülfü Livaneli'nin asistanlığını yaptı. Livaneli, Züleyha'nın yeteneğini keşfederek ona sahnede yer verdi. Kürtçe seslendirdiği "Yiğidim Aslanım" şarkısıyla büyük beğeni topladı ve müzik kariyerine profesyonel olarak adım attı.

2012'de "Müzik Evi" adlı programı hazırlayıp sundu, ardından "Gelin Kınası" albümüyle Anadolu'nun düğün türkülerini yorumladı. 2015'te TRT1'de "İyi Fikir" programını sundu. Ayrıca, Göksel Baktagir'in yönettiği "7 Cihan Kadınları" grubunda yer alarak konserler vermeye devam ediyor.

Haberler.com / Aslan Aslan - Kültür Sanat

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