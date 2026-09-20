Fon soruşturması genişliyor! İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı

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Nihat Kırmızı, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kırmızı'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın para hareketlerine ilişkin boyutu da dikkat çekiyor.

NİHAT KIRMIZI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kırmızı, emniyete götürüldü. Kırmızı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nihat Kırmızı

İSVİÇRE HESAPLARINA MİLYONLARCA DOLAR VE EURO TRANSFER EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildi. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği belirlendi.

Serdar Turhan ve Muhammed Yarız

MUHAMMED YARIZ TUTUKLANMIŞTI

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da gözaltına alınmıştı.

TERA YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dosya kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturma kapsamında farklı şirketlerin yöneticilerine yönelik gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleştirilmiş oldu.

Kaynak: Haberler.com