Haberler

UYAP kullananlar dikkat! Yeni özellikler devreye alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UYAP kullananlar dikkat! Yeni özellikler devreye alındı
Güncelleme:
+540 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanlığı, vatandaşların yargı ve icra işlemlerine dijital ortamdan daha kolay erişebilmesi için UYAP’ta yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu güncellemeyle birlikte başvuru, sorgulama ve işlem takibi gibi süreçlerde kullanıcıların daha hızlı ve pratik şekilde işlem yapabilmesinin önü açıldı.

  • UYAP'ta yapılan güncelleme devreye alındı.
  • Güncellemeyle vatandaşların yargı ve icra dosyalarındaki işlemleri daha kolay takip edebilmesi, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.
  • UYAP'ın teknolojik altyapısı günün ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda geliştiriliyor.

Adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ta yapılan güncellemenin devreye alındığını açıkladı. Yeni uygulamalarla vatandaşların yargı ve icra dosyalarındaki işlemleri daha kolay takip edebilmesi, başvuru ve sorgulama süreçlerini ise daha hızlı gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

UYAP'IN TEKNOLOJİK ALTYAPISI YENİLENİYOR

Vatandaşların yargı ve icra süreçlerine ilişkin işlemlerini dijital ortamdan takip ettiği UYAP'ta yeni özellikler kullanıma sunuldu. Güncellemeyle birlikte sistemin teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve adalet hizmetlerine dijital erişimin daha pratik hale getirilmesi amaçlanıyor.

BAŞVURU VE SORGULAMALAR DAHA PRATİK HALE GELİYOR

Yeni düzenlemeyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda takip etmesi kolaylaştırılırken, çeşitli başvuru ve sorgulama işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor. Böylece yargı ve icra süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilgilere ve işlemlere dijital kanallardan erişimin daha etkin hale getirilmesi planlanıyor.

GÜRLEK: DİJİTAL ALTYAPIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda UYAP'ın teknolojik altyapısını günün ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Gürlek, yeni güncellemeyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebileceğini ve başvuru ile sorgulama süreçlerini daha hızlı yürütebileceğini ifade etti.

"ERİŞİLEBİLİR VE GÜVEN VEREN BİR YARGI SİSTEMİ"

Dijital dönüşüm çalışmalarının yargı ve icra süreçlerini daha hızlı, güvenli ve etkin hale getirmeyi amaçladığını belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" hedefi doğrultusunda dijital altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Gürlek, çalışmaların erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir yargı sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Olay yaratacak iddia! Sane, Okan Buruk'u şikayet etti

Yıldız isim, Okan Buruk'u şikayet etti
Bahçeli'den kongrede Terörsüz Türkiye mesajı: Oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye çıkışı! Oy kaygısı gütmeyeceğiz
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı

Nusret yine yaptı yapacağını!
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu

4 yıldır süren savaşta şu ana kadarki en büyük saldırı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 2 cinayet çözüldü!
Almanya'da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor

Berlin’de tarihi seçim: Türk aday başbakanlığa koşuyor!
Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu

Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu
Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi

4 gollü facia sonrası günün tek müjdeli haberi geldi
İstanbul'da eşinin boğazına bıçak dayadığı öne sürülen kocaya 11 yıl 6 ay hapis istemi! İddianamede o sözler yer aldı

Eşinin boğazına bıçak dayadı iddiası! O sözler dosyaya girdi
Ne pilav ne de tava... Ordu'da hamsili simit yapıldı

Hamsi ile yarattığı yeni lezzet tadanın damağında kaldı
Aydın Efeler'de 15 suçtan 10 yıl 1 ay hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Polis şüphelendi, gerçek bambaşka çıktı! Suç makinesi yakayı ele verdi