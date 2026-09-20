Japonya'dan 'dünyada bir ilk' çalışması! Arızalanan robotlar için özel ambulans

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Japonya, hızla gelişen robotik teknolojilere yönelik altyapı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ülkede insansı robotların bakım ve onarım ihtiyacına yönelik dikkat çekici bir uygulama hayata geçiriliyor.

SAHAYA GİDİP YERİNDE MÜDAHALE EDECEK

Japonya merkezli teknoloji şirketi GMO Internet Grubu, arızalanan insansı robotlara sahada bakım ve onarım desteği sağlamak üzere özel bir "robot ambulansı" geliştirdi.

Bu ay hizmete girmesi planlanan araç, robotların bulunduğu noktalara giderek müdahalede bulunacak. Sorunun yerinde çözülememesi halinde robot bakım merkezine götürülecek, gerektiğinde yerine başka bir robot sağlanacak. Ambulansta, arızaları gidermek üzere eğitimli bir mühendis görev yapacak.

TASARIMI GERÇEK AMBULANSLARA BENZİYOR

Minibüs tipi geleneksel ambulanslara benzeyen aracın dış tasarımında, kullanım amacını belirten özel grafikler yer alıyor. Şirketin bu hizmeti, insansı robotların geniş bir kullanım alanına ulaşmasıyla ortaya çıkabilecek bakım ihtiyacına yönelik bir hazırlık olarak değerlendiriliyor.

Japonya'nın ve muhtemelen dünyanın, insansı robotların bakım ve arıza giderme işlemlerine özel olarak tahsis edilen ilk aracı olan robot ambulansı, ülkenin hızla gelişen yüksek teknoloji sektörünün doğurabileceği sorunlara şimdiden çözüm üretme çabasının dikkat çekici bir örneği olarak öne çıkıyor.

ROBOTİK PAZARI 370 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Danışmanlık şirketi McKinsey & Co.'ya göre küresel robotik pazarının 2040 yılına kadar yaklaşık 370 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Çin'in önümüzdeki 15 yıl içinde bu toplam değerin yarısını elde etmesi öngörülürken, Japonya hükümeti yüzde 30'luk bir pazar payı hedefliyor. Bu da yaklaşık 125 milyar dolarlık bir değere karşılık geliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı