Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti

Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da, Mısırlı yıldız Muhammed Salah galibiyette büyük rol oynadı. Salah, Süper Lig'de çıktığı ilk büyük karşılaşmasında "hat-trick" yapmayı başardı. 3 gol ve 1 asist katkısı sağlayan Mısırlı oyuncu, takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu. Yıldız futbolcunun performansı ve Trabzonspor'un derbi zaferi dünya basınında da büyük ses getirdi. İşte dış basında yapılan o yorumlar...
- Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.
- Muhammed Salah, Galatasaray karşısında 3 gol ve 1 asist yaparak Trabzonspor formasıyla ilk hat-trick'ini gerçekleştirdi.
- Salah, Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederken Mısırlı yıldız Muhammed Salah maçın kahramanı oldu.
SALAH, 3 GOL VE ASİSTLE YILDIZLAŞTI
Salah, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu. Liverpool’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’deki ilk büyük derbisinde hat-trick yapan yıldızın performansı dünya basınında da geniş yer buldu.
İşte dış basında yapılan o yorumlar:
The Athletic:''Trabzonsporlu Muhammed Salah, Galatasaray’ı 4-0 yendikleri maçta hat-trick yaptı. Liverpool’un eski forveti, Anfield’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’deki ilk sezonunda sekiz maçta yedi gol kaydetti.''
The National News:''Salah’ın hat-trick yaptığı ve bir golün de asistini yaptığı maçta Trabzonspor, evinde son şampiyon Galatasaray’ı 4-0’lık skorla mağlup ederek İstanbul ekibine Türkiye Süper Ligi’ndeki ilk yenilgisini yaşattı.''
Goal:''Çarpıcı hat-trick: Salah eski formuna kavuştu ve Galatasaray’ın tahtını sarstı.''
Arab News:''Salah hat-trick yaptı, Trabzonspor Galatasaray’ı 4-0 mağlup etti.''
Kingfut:''Salah hat-trick yaparak Trabzonspor’un Galatasaray’ı 4-0 yenmesini sağladı. Mısırlı forvet, dört golün tamamına katkıda bulundu.''
Sport Star:''Salah’ın hat-trick yaptığı ve bir asist yaptığı maçta Trabzonspor, Galatasaray’ı 4-0’lık skorla mağlup ederek İstanbul ekibine sezonun ilk yenilgisini yaşattı.''
ESPN: ''Salah, Galatasaray’a karşı farklı galibiyette Trabzonspor formasıyla ilk hat-trick’ini yaptı.''
SKY News Arabia:''Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick’in ardından Salah, 3 tarihi rekora imza attı. Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.''
CNN Arabia:''Salah, Galatasaray’a karşı hat-trick yaparak Türkiye’de göz kamaştırdı.''
Mundo Deportivo:''Salah’ın, şaşkınlık içindeki Rafa Leao’ya karşı yaptığı hat-trick. Trabzonspor, Salah’ın mükemmel performansıyla Galatasaray’ı acımasızca 4-0 mağlup etti.''
Marca:''Salah, Galatasaray’ı ‘yerle bir etti’. Türkiye’ye muzaffer bir dönüş yaptı.''
AS:''Salah’ın performansı: Galatasaray’a karşı hat-trick. Mısırlı yıldız, hat-trick ve bir asistle Galatasaray’ı darmadağın etti.''