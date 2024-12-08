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Türkiye, 4. Red Sea Film Festivali'nde Sektörel İş Birliklerini Güçlendiriyor!

Türkiye, 4. Red Sea Film Festivali'nde Sektörel İş Birliklerini Güçlendiriyor!
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5-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen 4. Red Sea Film Festivali kapsamında, "Red Sea Souk" adıyla düzenlenen film marketinde Türkiye, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve TESİYAP'ın organizasyonu ile özel bir stantla yer alıyor.

Festivalde ayrıca, Türk sinema ve dizilerinin uluslararası alanda tanınan ismi Tuba Büyüküstün, Red Sea Film Festivali'nin yarışma jürisinde yer alıyor. Usta yönetmen Spike Lee'nin jüri başkanlığını üstlendiği ve Hollywood'un ünlü isimlerini ağırlandığı festivalde, Tuba Büyüküstün, İngiliz oyuncu Minnie Driver ve Mısırlı yönetmen Abu Bakr Shawky ile birlikte filmleri değerlendiriyor. Jüri üyeliği göreviyle Türkiye'yi uluslararası sinema dünyasında temsil eden Büyüküstün, aynı zamanda Türk kadınını da bu prestijli platformda başarıyla temsil ediyor.

RED SEA SOUK: TÜRKİYE İÇİN YENİ FIRSATLAR

6-11 Aralık tarihleri arasında devam eden "Red Sea Souk" film marketinde yer alan Türkiye standı, sinema sektöründe faaliyet gösteren uluslararası profesyonellerin yoğun ilgisini çekiyor. Türk yapımcılar, yönetmenler ve sektör temsilcileri, uluslararası ortak projelere zemin hazırlayacak verimli görüşmeler gerçekleştirilirken market katılımcıları ile sektörler arası iş birliği ve ortak projeler üzerine görüşmeler gerçekleştiriyor. Standın, iki ülke arasında sinema alanındaki bağları güçlendirme konusunda önemli bir köprü olması hedefleniyor.

Türkiye, 4. Red Sea Film Festivali'nde Sektörel İş Birliklerini Güçlendiriyor!

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNE DOĞRU

Türkiye'nin Red Sea Film Festivali'ndeki temsiliyeti, iki ülke arasında kültürel bağların güçlendirilmesi, sinema alanında yeni iş birliklerinin kurulması ve ortak projeler geliştirilmesi adına önemli bir adım olmaya devam ediyor. Film marketinde yapılan görüşmelerin ve kurulan bağlantıların, Türk sinemasının global ölçekte daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunması bekleniyor.

Türkiye, 4. Red Sea Film Festivali'nde Sektörel İş Birliklerini Güçlendiriyor!

Türkiye, 4. Red Sea Film Festivali'nde Sektörel İş Birliklerini Güçlendiriyor!

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Kültür Sanat
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