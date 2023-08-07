Ölümü herkesi yasa boğdu! Siyaset ve sanat camiasından peş peşe 'Erkin Koray' mesajları

82 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Erkin Koray'ın ölümü yasa boğarken, siyasiler ve ünlü isimler sosyal medyadan peş peşe taziye mesajları yayımladı.

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Kanada'nın Toronto şehrinde kızının yanında yaşamını sürdüren Koray'ın ölümü herkesi yasa boğdu. Ünlü isimler ve sanatçılar Erkin Koray için taziye mesajları yayımladı.

İşte o mesajlardan bazıları:

Yekta Kopan: Erkin Koray'ı kaybetmişiz. Önce yazdım, sonra sildim. İnanamadım. Yoğun bakımdan kalkar diye umut ettim. Ama ne yazık ki haber doğruymuş. Ailesine, tüm sevenlerine, hepimize ve en çok da kızı Damla'ya sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Türk rock müziğinin efsanesi Erkin Koray'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının, dostlarının, sevenlerinin, sanat camiasının başı sağ olsun.

"YALNIZLAR RIHTIMI'NIN TAM ORTASINDAYIZ"

Ayşegül Aldinç: O da gitti… Yalnızlar Rıhtımı'nın tam ortasındayız…

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: Bir efsaneyi daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Unutulmayacak şarkıların altında imzası olan Türk rock müziğinin mimarı #ErkinKoray'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

"SANATIYLA HEP HATIRLANACAK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Değerli sanatçımız Erkin Koray'ı maalesef kaybettik. Türkçe rock müziğine eserleriyle nefes vermiş, ezgileriyle Anadolu'yu rock müzik ile bütünleştiren bir kişiydi. Sanatıyla hep hatırlanacak, Allah rahmet eylesin.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bir efsaneyi kaybettik. Vefat haberini aldığımız Erkin Koray'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik dünyasına başsağlığı diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray'a Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun...

"ÜLKEMİZİN MÜZİĞİNE DAMGA VURMUŞ SANATÇIMIZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Rock müzik tarzında yaptığı sayısız besteleri ve Anadolu Rock tarzında yaptığı türkü düzenlemeleriyle ülkemizin müziğine damga vurmuş sanatçımız Erkin Koray'ın vefat haberini üzülerek aldım. Allahtan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "İnandım ki sevince vardır dünya." Anadolu'nun özgün sesi Erkin Koray, gök kubbemizde hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu topraklara olan sevgisi ve inancı unutulmayacak. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.

"ERKİN KORAY'I KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.





Kemal Kılıçdaroğlu: Değerli sanatçı Erkin Koray'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Hafızamızda yer eden efsane şarkıları ile asla unutulmayacak olan, Anadolu rock müziğin değerli ismi #ErkinKoray'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.