Manavgat'ta 4. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Başladı

Manavgat Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin birlikte düzenlediği "100. Yılda Cumhuriyet" konulu 4.Uluslarası Taş Heykel Sempozyumu, açılış töreniyle başladı.

Sempozyumun açılış törenine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yönden, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, stk temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Makedonya, Arnavutluk, İran, Belarus, Mısır, Bulgaristan ve Türkiye'den sempozyuma katılan 11 sanatçı, Yukarı Pazarcı Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü yanında bulunan Manavgat Irmağı kenarında, yaklaşık 1 ay boyunca heykel çalışmalarını gerçekleştirecek. 11 sanatçının hayal gücü ile ortaya çıkaracağı eserler, Manavgat Belediyesi tarafından kentin en güzel noktalarına konumlandırılacak.

DEKAN PAŞAOĞLU: "MANAVGAT SANATA DEĞER VERİYOR"

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bu kıymetli organizasyonun gerçekleştirilmesiyle birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılına gururla sahip çıkıyoruz. Manavgat Belediyesi çatısı altında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle düzenlediğimiz bu ortak projemizin amacı nefes alan, kentin eşsiz tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşmiş toplumla iç içe kalıcı eserler ortaya koymaktır. Bu önemli uluslararası sempozyum neticesinde ortaya çıkacak olan sanat eserlerinin tamamlanmasıyla kuruluşumuzun 25'inci yılını kutlayan bizlerin rektörlük olarak ilk adımını atmış oluyoruz. Manavgat 4. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu içlerinde Cumhuriyet ve sanat alanındaki ilklerden plastik sanatlara, Cumhuriyet ve müzikten 8 Mart haftası için düşündüğümüz Cumhuriyet ve kadına, nevruza, 19 Mayıs'a, Cumhuriyet ve gençlik gibi alt başlıklar altında güncel temalara değineceğiz. Eğitim öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve üniversitemizin kuruluşunun 25. Yılında her birine ayrı önem ve anlam yüklediğimiz bu projelerimizi siz sanatseverlerle buluşturmayı arzu ediyoruz. Sayın rektörümüze ve Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen'e sanata ve sanatçıya verdikleri katkı ve değerden dolayı teşekkür ediyoruz."

BAŞKAN SÖZEN: "YAŞAMAKTAN KEYİF ALINAN KENT OLDUK"

Manavgat'ın sanatsal gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise şöyle konuştu:

"Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu öncelikle ifade etmek istiyorum. Manavgat'ımız dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesi. Gelişen, eksiklerini tamamlayan, noksanlıklarının farkında olan ve bu bağlamda yapıcı sosyal, kültürel ve sportif olarak her türlü adımı atmaya ve bununla ilgili heyecan duyan en üst ölçekte tutan bir kent. Hepimizin ortak hedefi ve görevi bu kenttin enerjisini en üst seviyede tutabilmek. Yaşamak zorunda olunan değil, yaşamaktan keyif ve mutluluk duyulan bir kent haline girmek. Büyük mesafe kaydettik fakat noksanlıklarımız var. Tamamlamak için de büyük çaba sarf ediyoruz. Bu etkinlik bize çok şey kazandırıyor. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün de dediği gibi 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir.' Sanata önem veren kentin ileriye bakışı ve hayalleri vardır. Çünkü sanat, hayal, ufuk, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve barış işidir. Bu vesile ile sanatın birleştirici gücüyle kenti buluşturabildiğimiz takdirde kent olma kriterlerinden bazılarını tamamlamış oluyoruz. Bu etkinliğimizin Cumhuriyet'imizin 100.Yılına denk gelmesi çok anlamlı ve temamız Cumhuriyet. Bu da bizi heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Bugüne kadar 4'ncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte kentimize 36 eser kazandırmışız. Her biri birbirinden değerli. Yerli ve yabancı sanatçılarımızın tamamen el emeği. Bu dönemde de 11 eser elde edeceğiz. Manavgat' a verdikleri önemden dolayı tüm sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Üniversitemiz değerli sanatçıları bizlere dahil ederek bu kadar güzel bir çalışmanın yapılmasında bizlerin yanında oldular. Rektörümüz Özlenen Özkan başta olmak üzere emeği geçen tüm eğitim kadromuza ve sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Başkan Şükrü Sözen, konuşmanın ardından eline çekiç alarak ilk mermer işlemesini de sanatçılarla birlikte yaptı.