Karadeniz'de Adrenalin Dolu Bir Deneyim: Hıdırnebi Yaylası'nda Renkli Kaydırak

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki 1600 rakımlı yaylaya kurulan 161 metre uzunluğundaki renkli kaydırak, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Trabzon'a en yakın yayla konumundaki Hıdırnebi Yaylası, doğal güzelliklerinin yanı sıra adrenalin dolu aktiviteleriyle öne çıkıyor.

İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki yayla, her mevsim doğal güzellikleriyle seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor.

Aynı zamanda Kuruçam Mahallesi Muhtarı olan turizm işletmecisi Sinan Gedikoğlu tarafından yaylada yaptırılan 161 metrelik renkli kaydırak, Karadeniz'in sisli ve serin havasında ziyaretçiler için farklı bir alternatif oluşturuyor.

Yaylayı ziyaret eden adrenalin tutkunları, doğanın eşsiz manzarası eşliğinde eğleniyor.

Misafirlerine zirvesindeki manzarasıyla "bulutlara komşu" olabilme hissi veren yayla, foto safari, doğa yürüyüşü, poligon, zipline ve atla gezinti gibi alternatifler de sunuyor.

"Tamamen yeşile, doğaya uygun"

İşletmeci Sinan Gedikoğlu, AA muhabirine, 12 yıldır turizm sektöründe olduğunu, yaklaşık 1 yıldır da bu projeyi hayata geçirmek için çalıştığını söyledi.

Projenin doğaya hiçbir zarar vermediğine dikkati çeken Gedikoğlu, "Doğaya herhangi bir betonlama yapmadık. Tamamen altı kazık sistemi. Tamamen yeşile, doğaya uygun." dedi.

Gedikoğlu, Hıdırnebi Yaylası'nın Trabzon'un en gözde turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, "Buraya 'Yeni bir konsept kazandıralım.' dedik ve bu konsepti yapmaya karar verdik. Toplam uzunluğu 160 metre civarıydı, 1 metre ilave ettik, 161 olarak güncelledik. Belki daha sonra talep olursa biraz daha uzatma imkanımız olacak." diye konuştu.

Açılışını Kurban Bayramı'nda yaptıkları kaydırağın yoğun ilgi gördüğünü anlatan Gedikoğlu, "Yabancı misafirlerin yanı sıra Rize'den, Giresun'dan, Ordu'dan insanlar geliyor. Dolayısıyla bizim bunu yapmamız Hıdırnebi Yaylası'na yeni bir konsept katıyor." ifadesini kullandı.

Gedikoğlu, bölgede turizm sezonuna güzel bir başlangıç yapıldığına değinerek, "Ben aynı zamanda otelciyim. Geçen yıl ve daha önceki yılki rezervasyonlardan fazla rezervasyon almaya başladık. Yani otelin 7'nci ve 8'inci ayları doldu gibi bir şey. Bu sene sezonun iyi geçmesini bekliyorum." dedi.

"Bu aktivitelerin daha da artmasını istiyoruz"

Yaylada yaklaşık 32 yıldır esnaflık yapan Ogün Bakırcı da ziyaretçi yoğunluğunun geçen seneye oranla arttığını ifade etti.

Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi potansiyeli olduğunu anlatan Bakırcı, "Esnaf olarak kalabalıktan dolayı memnun olduk. Bir de burada yapılan aktiviteler var. Onlardan dolayı yoğunluk oluyor. Bu aktivitelerin daha da artmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bakırcı, yaz sezonunun dolu dolu geçmesini beklediklerini dile getirerek, "Bu seneki beklentimiz, inşallah çok güzel olacak. Biz de esnaf olarak burada gereken hizmetleri vermeye hazırız. Ona göre hazırlıklarımızı da yaptık. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz." dedi.

Sosyal medyada gördüğü renkli kaydırak paylaşımlarının ardından ailesiyle yaylaya gelen Yasemin Kocaman ise "Burayı internette gördüm. Ailemle toplanıp geldim. Eşimle beraber farklı bir deneyim yapacağız. Hava sisli ama deneyeceğiz. Güzel olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zeynep Tarakçı da sosyal medyada renkli kaydırak paylaşımlarıyla karşılaşınca çok merak ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün nasip oldu gelmek, çok güzel. Fazlasıyla beğendiğimiz için tekrar biniyoruz. 3-4 kere daha binelim diye planlıyoruz. Sislerin arasında kaymak daha güzel. Video, görüntü ve manzara olarak çok güzel. Gördüğüm videoda hava güneşliydi ama bence bu hali daha güzel."

Onur Ayvaz da kaydıraktan çok keyif aldığını söyleyerek, "Gayet güzeldi, eğlenceliydi. Biraz ağır olduğum için döndük. Dönmesi daha da güzel oldu. Gayet keyifliydi." dedi.