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İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi

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İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi Haber Videosunu İzle
İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi
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Eski eşinden intikam almak isteyen bir anne, 4 aylık bebeğine şiddet uyguladığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek çocuğun babasına gönderdi. Bebeğin şiddet gördüğü ve ağladığı anların yer aldığı görüntüler büyük tepki çekerken, videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı yetkililere çağrıda bulundu.

Eski eşinden intikam almak isteyen bir annen, henüz 4 aylık bebeğine şiddet uyguladı. Kadının, bebeğe yönelik şiddet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydederek çocuğun babasına gönderdiği öğrenildi.

BEBEĞİNE ŞİDDET UYGULAYIP VİDEOYA ÇEKTİ

İddiaya göre kadın, eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 4 aylık bebeğini hedef aldı. Çocuğuna şiddet uygulayan anne, bu anları kayda alarak görüntüleri bebeğin babasına gönderdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Paylaşılan görüntülerde bebeğin ağladığı görülürken, videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşanan tepkilere gösterip yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

yine sosyal medyadan tirtiklanmis ülkesi zamani isimler kaynak belirsiz bir yersen haberi.

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıSelim Kayisi:

Türkiyede mi belli değil. neyin haberi bu ? geçen yapay zeka görüntülerini haber diye yayınlamışlardı. bu da onun gibi bir şeydir.

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Haber YorumlarıSEMA AKFIRAT:

Topluma kafayı yedirttiler

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Haber Yorumlarıhopsi_03:

yetmez de ??

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Haber Yorumları19321945:

Allah bildiği gibi yapsın senı

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