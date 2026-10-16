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İstanbul için yeni alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat

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İstanbul için yeni alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat
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AKOM, İstanbul için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey kesimlerinde metrekareye 130 ila 278 kg arasında yağış düştüğünü bildiren yetkililer; Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile başta olmak üzere Cumartesi günü kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

  • İstanbul'da salı sabahından itibaren etkili olan sağanak yağışlarda Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ila 278 kilogram arasında yağış düştü.
  • AKOM, yağışların gün boyunca kent genelinde aralıklarla süreceğini, özellikle Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olacağını öngörüyor.
  • AKOM'a göre yağışların 17 Ekim Cumartesi günü başta Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan ilçeleri olmak üzere İstanbul genelinde şiddetlenmesi bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı havanın etkisi altına girdi. Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkisini sürdüren hava şartlarına ilişkin yeni bir uyarıda bulundu.

Salı sabahı başlayarak aralıksız devam eden kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ila 278 kilogram arasında yağış düştü. AKOM meteoroloji verilerine göre yağışlar, gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde ise hafif şekilde etkisini gösterdi.

5 İLÇEDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Gün boyunca kent genelinde aralıklarla sürmesi beklenen yağışların, özellikle kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, yağışların 17 Ekim Cumartesi günü başta Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan ilçeleri olmak üzere İstanbul genelinde şiddetlenmesinin tahmin edildiği belirtildi.

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