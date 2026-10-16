İstanbul için yeni alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat

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İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı havanın etkisi altına girdi. Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkisini sürdüren hava şartlarına ilişkin yeni bir uyarıda bulundu.

Salı sabahı başlayarak aralıksız devam eden kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ila 278 kilogram arasında yağış düştü. AKOM meteoroloji verilerine göre yağışlar, gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde ise hafif şekilde etkisini gösterdi.

5 İLÇEDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Gün boyunca kent genelinde aralıklarla sürmesi beklenen yağışların, özellikle kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, yağışların 17 Ekim Cumartesi günü başta Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan ilçeleri olmak üzere İstanbul genelinde şiddetlenmesinin tahmin edildiği belirtildi.

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